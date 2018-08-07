Вечером в субботу, 4 августа, на улице Маяковского в городе Энгельсе произошла смертельная авария. Как стало известно РЕН ТВ, автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ЧП. Обе пострадавшие от полученных травм скончались.
В распоряжении телеканала оказалась видеозапись смертельной аварии. Как сообщается, автомобиль принадлежит супруге руководителя одного из отделов территориального Следственного управления СКР Аристотеля Ашкалова.
В этом ДТП на улице Маяковского погибла 61-летняя Татьяна Маркова. Второй жертвой аварии стала 58-летняя Лариса Козарина, которая скончалась в больнице.
На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как автомобиль несколько раз обгоняет поток по полосе встречного движения в местах, где это делать запрещено, превышал скоростной режим, обгонял через сплошную линию разметки, обгонял на пешеходном переходе. А уже через пару минут машина таранит людей на пешеходном переходе, которых ударом отбросило на несколько метров.
В понедельник саратовские СМИ, со ссылкой на данные местных блогеров, сообщили, что к ДТП может быть причастен руководитель отдела процессуального контроля территориального подразделения Следственного комитета Аристотель Ашкалов.
В следственном комитете при этом заявили, что их сотрудник не виноват. "Автомобиль, который стал участником ДТП, не принадлежит сотруднику СК. За рулем находился не сотрудник СК, а его родственник. В настоящее время у нас проводится служебная проверка. Органами внутренних дел расследуется уголовное дело", — сказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК по Саратовской области Екатерина Котлова.
Водитель, совершивший наезд на двух пожилых женщин, с места ДТП скрылся. Установить марку и номер автомобиля удалось только с помощью записей с камер наблюдения и видеорегистраторов, установленных в машинах очевидцев.
Как выяснилось, тайваньский LUXGEN стоимостью около 1,5 млн рублей с тремя восьмерками в госномере зарегистрирован на Ирину Ашкалову - супругу Аристотеля Ашкалова. На автомобиле только за 2018 год числится 9 штрафов за превышение максимально разрешенной скорости на разных трассах.
Как сообщает РЕН ТВ, позже вину за ДТП, по некоторым данным, взял на себя родной брат Аристотеля Ашкалова — Сократ Ашкалов. При этом говорят, что автомобиль до сих пор не найден. Как такое возможно, если есть человек, который признался в аварии, — неизвестно.
Третий из братьев Ашкаловых — Агепсим Акалов, согласно данным с сайта Северо-Кавказского таможенного управления, возглавляет это ведомство и имеет специальное звание генерал-лейтенанта таможни.
Братья Ашкаловы — известные в регионе люди. У Сократа — гостинично-ресторанный бизнес. У семьи также, по некоторым данным, сеть продовольственных магазинов и кафе.
Жители Энгельса уже открыто заявляют, что никто наказан не будет. Поговаривают, что за дело уже взялся один из лучших адвокатов, у которого и связи хорошие, и который развалил не одно обвинение по делам о ДТП.
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