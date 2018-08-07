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Россиян попросят рассказать о коррупции в своих регионах

, ИА "Амител"
Проведение таких опросов - часть Национального плана противодействия коррупции, который утвердил Путин

Фото: arp-seversk.ru

Власти регионов вскоре начнут проводить социальные опросы о коррупции по методике правительства: граждан спросят, какой государственный орган они считают наиболее коррумпированным. По итогам исследования чиновники также оценят "рынок коррупции" в субъектах, пишет РБК.

Правительство утвердит методику социологических исследований, призванных оценить уровень коррупции в российских регионах. Проект методики разработало Минэкономразвития, он опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов. Согласно документу, россиян спросят об уровне коррупции в их регионе и о мерах по борьбе с ней, а также попросят оценить, какие органы власти в России наиболее коррумпированны.

Проведение таких опросов — часть Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, который в конце июня утвердил президент Владимир Путин.

Согласно документу, главам российских регионов рекомендуется ежегодно проводить социологические исследования "в целях оценки уровня коррупции". Отчитываться о результатах опросов нужно также ежегодно — до 1 февраля.

Методика опросов (ее и подготовило Минэкономразвития) будет единой. Согласно плану, правительство должно разработать и утвердить ее до 1 октября этого года. Сам план по борьбе с коррупцией в целом направлен на "совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции", "совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд" и не только.

"Регламентированные настоящей методикой исследования сфокусированы прежде всего на проблематике "бытовой" коррупции, возникающей при взаимодействии граждан и органов власти при предоставлении государственных (муниципальных) услуг", — отмечается в проекте Минэкономразвития.

В рамках исследования помимо самого опроса предлагается рассчитывать объем "регионального рынка коррупции" (суммарный объем взяток, выплаченных гражданами в регионе за год), его долю в валовом региональном продукте, долю коррупционных издержек (отношение среднего размера взятки к среднедушевому доходу), количество коррупционных сделок, риск коррупции и другие показатели.

Чиновники также собираются рассчитывать индикатор уровня коррупции в регионе. По итогам исследования, согласно плану, утвержденному Путиным, регионы будут готовить специальные доклады. 

Впрочем, как полагает политолог Александр Кынев, такие опросы реальной картины не покажут, поскольку почти все региональные социологические центры аффилированы с администрациями, так как это главный источник получения дотаций. Такая ситуация может вести к коррекции результатов исследований. "Конечно, это может приводить к некоторым искажениям картинки со всеми вытекающими последствиями. Когда власть сама себя замеряет, она имеет соблазн замерить так, как удобно", — подчеркнул Кынев. По его мнению, такие задачи необходимо передавать полпредствам или государственными федеральным инспекторам, которые выступают федеральными контролерами на местах и независимы от властей субъектов.

Выборка соцопросов должна включать все типы населенных пунктов (столица субъекта, города областного подчинения и сельские территории), а общее количество респондентов будет пропорционально численности населения.

Как следует из анкеты, интервьюер должен будет представиться и попросить гражданина принять участие в опросе. "Чтобы ограничить ее масштабы, необходимо знать, в каких сферах жизни и в каких регионах России она особенно распространена, что и как меняется в этом отношении от года к году. Поэтому уже несколько лет по всей стране проводятся массовые опросы на эту тему, в которых участвуют десятки тысяч человек" — так интервьюер должен объяснить важность участия в исследовании.

Респондентам пообещают использовать их ответы в обобщенном виде, а их имена не будут фигурировать ни в одном из материалов опроса.

Всего в анкете несколько десятков вопросов. Первый блок позволяет составить портрет респондента (его возраст, материальное положение, род занятий и сфера деятельности). После этих вопросов граждан попросят сообщить, известно ли им о мерах, которые федеральные власти принимают для противодействия коррупции, а затем спросят, насколько масштабны усилия чиновников по борьбе с коррупцией.

Респондентов также попросят оценить уровень коррумпированности 18 органов власти и институтов по шкале от 1 до 4, где 1 означает, что орган власти "абсолютно честный", 2 — "довольно честный", 3 — "довольно нечестный" и 4 — "абсолютно нечестный" (можно будет и выбрать вариант "затрудняюсь ответить").

Высказать мнение граждане смогут о работе правительства, Госдумы, региональных и городских властей, политических партий, армии, судов, правоохранительных органов (в частности, полиции и прокуратуры), органов национальной безопасности (ФСБ), СМИ, экологических и правозащитных организаций, коммунальных служб, ГИБДД, средних школ, вузов, больниц, а также собесов и служб занятости.

В опросе не предлагается оценить коррумпированность президента России, Совета Федерации и Центробанка.

Еще несколько вопросов касаются того, насколько часто в населенном пункте респондента можно столкнуться с проявлениями коррупции при походе в больницу, поступлении в школу, призыве в армию, оформлении пенсий, обращении в полицию и в других бытовых ситуациях. Граждан также попросят оценить, как изменился уровень коррупции в их регионе и населенном пункте в последние два года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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