Глава Минстроя России Владимир Якушев уверен, что гражданам не стоит беспокоиться из-за влияния увеличения НДС в тарифах на услуги ЖКХ, передает ТАСС.
Якушев отметил, что сейчас совместно с Минэкономики прорабатывается вопрос о том, как повышение НДС повлияет на стоимость коммунальных услуг.
"Мы с вами знаем, что граждане у нас защищены ограничением роста платы, поэтому если даже это повышение НДС отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно", — подчеркнул министр.
Он также добавил, что плата граждан за услуги ЖКХ ограничена "вне зависимости от тарифа".
Ранее сообщалось, что Минэкономики предлагает повысить тарифы на коммунальные услуги из-за роста НДС. В ведомстве считают, что плата за услуги ЖКХ должна быть увеличена на 2%. С аналогичной просьбой сами коммунальщики обратились в Минстрой.
4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%.
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Он также добавил, что плата граждан за услуги ЖКХ ограничена "вне зависимости от тарифа".
Ага. а потому тариф можно разбить на две части и снова поднять в стоимости.