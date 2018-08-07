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Затраты на программу "Цифровая экономика" превышают 3,5 триллиона рублей

, ИА "Амител"
По указу Путина правительство должно представить нацпрограмму "Цифровая экономика" к 1 октября этого года

Фото: libre.life

Предварительный бюджет национальной программы "Цифровая экономика" превышает 3,5 трлн рублей. Больше всего средств из госказны потребуется на развитие инфраструктуры, цифровизацию государственных услуг и здравоохранение, пишет РБК.

О бюджете нацпрограммы до 2024 года, который может превысить 3,5 трлн рублей, следует из проекта документа, который Минкомсвязь должна внести в правительство 15 августа. Минкомсвязь отвечает за реализацию программы, кроме нее в работе также участвуют Минэкономразвития, Минздрав, Минтранс и ряд других ведомств, а также АНО "Цифровая экономика" (среди его учредителей — правительство России, Агентство стратегических инициатив, "Ростелеком", "Ростех", Сбербанк, МТС, "МегаФон", "ВымпелКом", "Яндекс" и др.). Курирует нацпрограмму вице-премьер Максим Акимов.
 

Как рассказал изданию один из разработчиков нацпрограммы, расчет бюджета был сделан в июне 2018 года и может быть скорректирован к моменту внесения финальной версии документа в правительство. Указанная сумма может как увеличиться, так и сократиться.

По указу президента России Владимира Путина правительство должно представить нацпрограмму "Цифровая экономика" к 1 октября. Документ будет создаваться на основе одноименной программы, утвержденной правительством в июле 2017 года. Она имела пять направлений, бюджет которых в 2018-2020 годах должен был составить более 500 млрд рублей. В процессе преобразования программы в национальную программу направления станут федеральными проектами, их количество должно увеличиться, как и их стоимость.

​Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков говорил, что в начале июля министерство внесло в правительство предварительную версию нацпрограммы, однако ее бюджет не озвучивался.

Представитель Максима Акимова — Алия Самигуллина отказалась комментировать размер бюджета нацпрограммы, заявив, что работа над ней еще не завершена. Представитель пресс-службы Минэкономразвития отметил, что ведомства, ответственные за реализацию нацпрограммы, представили в Минкомсвязь свои расчеты, на основании которых был составлен ее предварительный бюджет. Суммы он также комментировать не стал. Представитель пресс-службы Минкомсвязи не ответил на вопросы издания.​

До сих пор наиболее "дорогим" направлением программы считалась "Информационная инфраструктура", в рамках которого планируется создать глобальную спутниковую систему для покрытия всей планеты беспроводным доступом в интернет, а также развивать сети мобильной связи пятого поколения (5G) и интернет вещей. На это направление изначально планировалось потратить 436,6 млрд рублей в 2018-2020 годах.

Теперь же, исходя из документа, федеральный проект "Информационная инфраструктура" обойдется вдвое дороже — в 993 млрд рублей. Значительную часть этой суммы — 688 млрд рублей — нужно будет привлечь из федерального бюджета.

621 млрд рублей планируют выделить на реализацию федерального проекта "Цифровое государство" (впоследствии будет переименован в "Цифровое государственное управление"; перевод госуслуг и госуправления в цифровой формат). Это направление должно полностью финансироваться из госбюджета.

465 млрд рублей потребуется на федеральный проект "Экосистема поддержки цифровых проектов" (создание системы финансовой поддержки разработчиков цифровых технологий).

195 млрд рублей уйдет на "Цифровые технологии и проекты" (развитие искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности и других технологий, которые будут использоваться во всех направлениях программы).

134 млрд рублей потратятся на "Кадры для цифровой экономики".

25 млрд рублей придется отдать на "Информационную безопасность".

Чуть менее 1 млрд рублей запланировано на доработку нормативной базы для развития цифровой экономики.

Также еще "зарезервирована" сумма в 1,1 трлн рублей. Эти деньги составят общий бюджет для восьми федеральных проектов, предложения по которым уже сформированы профильными ведомствами. Речь идет о "Цифровом здравоохранении", "Цифровой промышленности", "Цифровом сельском хозяйстве", "Цифровом строительстве", "Цифровом городе", "Цифровом транспорте и логистике", "Цифровой энергетике" и "Цифровом образовании".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.08.2018 09:19
- гость -

во распил то знатный...

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