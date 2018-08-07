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Депутаты Госдумы предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу

, ИА "Амител"
Если водитель впервые совершил подобное правонарушение, ему будет грозить только штраф

Фото: m.fishki.net

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается смягчить наказание за выезд на встречную полосу движения. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас (согласно действующей статье 12.15 КоАП) самым суровым наказанием за подобное нарушение является лишение прав на срок от четырех до шести месяцев или штраф в размере 5 тысяч рублей. Если выезд на встречную полосу совершается не в первый раз, водитель может лишиться прав сроком на один год. 

Законопроектом предлагается исключить из КоАП норму о лишении прав за первый выезд на встречную полосу. В таком случае водителю будет грозить только штраф.

Что касается повторного правонарушения, то предлагается смягчить наказание, предусмотрев лишение прав на срок от двух месяцев до года, а не на год.

С подобным предложением выступили депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Борис Пайкин.

Авторы инициативы отмечают, что выезд на встречную полосу не всегда создает аварийные ситуации и часто вызван объективными причинами, например, плохим качеством дороги или низкой освещенностью трассы.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.08.2018 09:25
Filin

Самые кровавые аварии именно из-за этого

0  0
7.08.2018 09:30
- гость -

0  0
7.08.2018 09:32
- гость -

пора вводить штрафы для депутатов предложивших глупость.

0  0
7.08.2018 09:33
- гость -

Правильное решение, только не забыть через полгода ужесточить наказание.

0  0
7.08.2018 09:36
- гость -

Ну а кто чаще всех выезжают на встречку устраивая аварии - силовики, представители РПЦ, детки олигархов и думаки, так что ясно откуда уши растут

0  0
7.08.2018 10:24
я выезжал на встречку

Году этак в 2014 я завернул с Горького (двигаясь от Центра в сторону Ручного) на Гоголя, не заметив свежеустановленный знак "кирпич" среди листвы.
Таким образом я заехал на дорогу с односторонним движением "против шерсти".
В 15-20 метрах за перекрестком стояло два экипажа ГИБДД, указали мне жезлом остановиться около них, стояли и с улыбкой ждали, когда я подъеду к ним со скоростью пешехода.
А ехал я, действительно, оооочень медленно, во-первых, мне было надо как раз запарковаться там где были они, я ехал по навигатору в соседнее с этим местом здание (документы по рабочим вопросам забрать), во-вторых, я во все глаза смотрел на ГИБДДшников, пытаясь понять, что там произошло, зачем два экипажа стоят там, куда я планировал припарковаться.
Меня остановили и вменили езду по встречной полосе.
Отделался легко, штрафом в 5000 р.
На 10-й Западной в день "разборов полетов" было не менее 30 человек с этой же улицы Горького.
Чувствуете разницу? Статья одна, но опасность для окружающих радикально разная.
Заехал по невнимательности со скоростью пешехода на 15 метров - преступник по жесткой статье.

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7.08.2018 10:26
я выезжал на встречку

и в городе полно мест, где выезды с прилегающих территорий или дворов на дорогу с односторонним движением не оборудованы знаками с указанием направления допустимого движения.
И человек, не осознавая нарушения, выезжает "на встречку"

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