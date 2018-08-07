Забирать с почты письма и посылки, не требующие оплаты, россияне смогут без предъявления паспортов и заполненных извещений. Как пишет "РИА Новости", для этого нужно будет завести электронную подпись в почтовом отделении или заполнить регистрационную форму на сайте.
Далее клиенту достаточно будет назвать оператору ФИО, номера отправления и своего мобильного телефона, на который придет код подтверждения.
Такая услуга уже тестировалась в 18 регионах и теперь будет вводиться по всей стране. Таким образом в "Почте России" планируют сократить очереди в своих отделениях.
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