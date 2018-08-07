Фото: livejournal.com
Пенсионерка из Барнаула отсудила у одного из крупнейших перевозчиков краевой столицы 190 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в суд обратилась 63-летняя женщина. В надзорном ведомстве уточняют, что в ноябре прошлого года водитель, управляя автобусом, в котором находилась истица, подъехал к остановке "Дом Союзов" на проспекте Ленина для высадки-посадки пассажиров, после чего продолжил движение с открытыми дверями.
В результате женщина-пассажир выпала из салона и попала под колеса автобуса. В этом ДТП женщина получила телесные повреждения, причинившие средней тяжести вред здоровью.
Суд назначил водителю автобуса за допущенное правонарушение штраф в размере 14 тысяч рублей, а с компании-перевозчика взыскано 190 тысяч рублей.
"Ответчик не согласился с суммой компенсации, полагая ее завышенной, вместе с тем апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда его жалоба на состоявшееся судебное решение отклонена", — резюмируют в прокуратуре.
Комментарии
В Америке эта сумма была бы на миллионы баксов, и ее бы выплатили, а у нас копейки и те хотят урезать! Кто считает эту сумму большой, ложитесь под колеса автобуса, а потом скажете, много это или нет...
интересно когда нибудь в этой стране жизнь и здоровье граждан будут оцениваться как в цивилизованном мире?