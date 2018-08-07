По сообщению Росстата, в июле инфляция в России остановилась на отметке 0,3%, месяцем ранее этот показатель равнялся 0,5%. При этом рост потребительских цен в июле составил 2,5% против июньских 2,3%.
Продовольственные товары
На динамику потребительских цен повлияло сезонное удешевление плодоовощной продукции. К примеру, за помидоры россияне платили меньше на 27,6%, за огурцы — на 20,7%, за бананы — на 7,9%, за виноград — на 6,6%. Росстат отмечает и снижение цен на куриные яйца в 76 субъектах России.
Пшено, напротив, подорожало на 4,8% в большинстве субъектов РФ. Также на 3,4% выросли цены на мясо птицы, на 0,5-1% — свинину, мясные полуфабрикаты, сырокопченые колбасы, копченые мясопродукты, рыбу, кальмары, овощные консервы для детского питания, овсяную и перловую крупы, безалкогольные напитки.
Непродовольственные товары
Что касается непродовольственных товаров, уже четыре месяца растет цена на газомоторное топливо. В июле оно подорожало на 5,2%, хотя цены на бензин сократились на 0,2%.
Подорожали и строительные материалы: на рубероид расценки выросли на 1,1%, на цемент и шифер — на 0,9%.
Сезонный рост цен коснулся товаров для школьников: за ранцы и рюкзаки, альбомы для рисования, отдельные виды детской одежды нужно будет заплатить на 0,5-0,8% больше. А вот детские велосипеды, роликовые коньки, планшеты, смартфоны, фотоаппараты стали дешевле на 0,4-0,6%.
Коммунальные услуги, кредиты и страховки
В июле увеличились тарифы на коммунальные услуги: стоимость водоотведения выросла на 5,4%, холодного водоснабжения – на 4,8%, горячего – на 4,1%, электроэнергии – на 3,9%, отопления – на 3,8%, газоснабжения – на 2,8%.
Обратная ситуация коснулась потребительских кредитов, услуг междугородной телефонной связи, стоимости полиса ОСАГО - россияне платили в июле на 0,5% меньше.
Отдых и развлечения
Цены на билеты в кинотеатры упали на 0,5%. Снизилась на 4,1% плата за проживание в гостинице. Хотя путевки за границу, в российские дома отдыха и пансионаты подорожали на 2,6%-4%.
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