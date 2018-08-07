"Яндекс.Такси" планирует купить разработчика онлайн-сервисов для управления таксопарками "Оптеум". Как сообщают "Ведомости", подробности сделки и сумма не раскрываются. Тем не менее уже известно, что команда "Оптеума" перейдет в "Яндекс.Такси", где продолжит совершенствование сервисов.
Это будет полезно владельцам таксопарков, которым станет проще готовить отчеты, оценивать зарплаты, вознаграждать водителей и автоматизировать процессы аренды автомобилей.
Напомним, что "Оптеум" появился в 2012 году, и сейчас его активно используют 200 таксопарков не только в России, но и в других странах.
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