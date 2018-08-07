Согласно исследованию "Лаборатории Касперского", количество вирусов-троянов выросло в России более чем в три раза. По сообщению "Коммерсанта", подобные программы крадут средства через банковские приложения. Они похищают данные о карте и информацию о клиенте с помощью фишинговых окон.
Самыми уязвимыми в данном вопросе стали смартфоны с операционной системой Android. При этом, как поясняют юристы, если человек подает иск и попросит банк вернуть похищенные вредоносной программой деньги, чаще всего суд встает на сторону последнего, мотивируя свое решение тем, что пострадавший сам виноват в случившемся.
Комментарии
" .... чаще всего суд встает на сторону последнего, мотивируя свое решение тем, что пострадавший сам виноват в случившемся"
Вот вам и ясно выраженный факт. Как хороший пример избирательной защиты только стороны олигархического класса. а малоимущие, обварованые в этом случае граждане, остаются на обочине.