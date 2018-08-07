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Постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного в Алтайском крае весной этого года из-за развития паводковой ситуации, подписал временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко.
В документе говорится, что режим ЧС для органов управления и сил алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Алтайского края отменяется в связи со стабилизацией паводковой обстановки.
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Также отмечается, что постановление краевого правительства от 27 июля о продлении режима ЧС в регионе признается утратившим силу.
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