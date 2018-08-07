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Бывший дознаватель отдела полиции в Барнауле приговорена к условному сроку за фальсификацию материалов уголовного дела и незаконное освобождение гражданина от уголовной ответственности, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
По информации СКР, весной 2017 года в производстве 38-летней обвиняемой находилось уголовное дело по факту угрозы убийством жительнице краевой столицы со стороны супруга.
"Не желая направлять уголовное дело в суд, сотрудник полиции сфальсифицировала протокол допроса потерпевшей, в котором указала о примирении участников уголовного судопроизводства. Кроме того, она скрыла факт наличия у обвиняемого судимости за убийство и разбой. Все это дало основание вынести незаконное постановление о прекращении уголовного дела", — констатируют в правоохранительном ведомстве.
Факт фальсификации был выявлен прокурором. В этой связи незаконное постановление о прекращении уголовного дела было отменено. Материалы впоследствии были направлены в суд.
Бывшего же дознавателя полиции приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности с испытательным сроком на 2,5 года.
Комментарии
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