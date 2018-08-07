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Экс-дознаватель полиции в Барнауле сфальсифицировала доказательства

, ИА "Амител"
За должностное преступление женщину приговорили к условному сроку

Фото: vologda-portal.ru

Бывший дознаватель отдела полиции в Барнауле приговорена к условному сроку за фальсификацию материалов уголовного дела и незаконное освобождение гражданина от уголовной ответственности, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

По информации СКР, весной 2017 года в производстве 38-летней обвиняемой находилось уголовное дело по факту угрозы убийством жительнице краевой столицы со стороны супруга.

"Не желая направлять уголовное дело в суд, сотрудник полиции сфальсифицировала протокол допроса потерпевшей, в котором указала о примирении участников уголовного судопроизводства. Кроме того, она скрыла факт наличия у обвиняемого судимости за убийство и разбой. Все это дало основание вынести незаконное постановление о прекращении уголовного дела", — констатируют в правоохранительном ведомстве.

Факт фальсификации был выявлен прокурором. В этой связи незаконное постановление о прекращении уголовного дела было отменено. Материалы впоследствии были направлены в суд.

Бывшего же дознавателя полиции приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности с испытательным сроком на 2,5 года.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.08.2018 11:39
- гость -

Бывают же в головах и в душах и разумные, справедливые всышки, как лучик света в темном царстве!

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