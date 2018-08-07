Крупные российские телефонные операторы планируют отменить плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Как сообщает ТАСС, компания "Вымпелком" — "Билайн" — сделает это уже с 20 августа 2018 года, при этом зависеть нововведение от тарифного плана не будет.
Большей части абонентов "Мегафона" изменения коснутся с 1 сентября, остальных – во второй половине месяца. Компания МТС также планирует отменить плату за входящие в поездках по стране, правда, конкретной даты в руководстве не сообщают.
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