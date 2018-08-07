Туроператор "Жемчужная река" вновь намерен запустить прямые рейсы из Барнаула на остров Хайнань. Предыдущие попытки наладить сообщение с Китаем закончились неудачно. Если на этот раз все пойдет по плану, первые отдыхающие смогут отправиться на Хайнань из краевого центра уже 13 августа.

Моя попытка № 5

К слову, вылеты будут осуществляться не только из Барнаула, но и других сибирских городов. Так, на 14 августа намечен первый рейс из Кемерово, а на 15-е — из Томска. С сентября к этой программе должны присоединиться Новокузнецк, Чита и Благовещенск, уточняет портал Rata-news. Оператору предстоит вернуть доверие региональных агентов и туристов, подорванное предыдущими отменами рейсов и срывом отдыха, за который еще не всем вернули деньги.

6 августа в Барнауле представители "Жемчужной реки" и авиакомпании "Алроса" собрали турагентов и журналистов, чтобы продемонстрировать серьезность намерений. До этого старт полетов несколько раз откладывался, поскольку перевозчик не мог получить от китайских властей разрешение на полеты в аэропорт Саньи. Сначала чартеры из Барнаула планировали запустить в марте 2018 года – продажи туров оператор открыл в декабре 2017-го. Затем программу отложили до начала мая, потом – до июня, но она вновь не стартовала.

В конце июля авиакомпания "Алроса" сообщила, что получила наконец все необходимые разрешения для полетов в Китай. На встрече в Барнауле это подтвердил представитель перевозчика Иван Лапшин. Он отметил, что слоты согласованы, наземное обслуживание в аэропорту Барнаула в августе полностью оплачено. На маршруте планируют задействовать Boeing 737-800, рассчитанный на перевозку 156 пассажиров. Первые три месяца рейсы будут иметь статус чартерных, потом их планируют перевести в регулярный формат.

"Сбоев на сей раз быть не должно, расписание полетов согласовано", – сказал коммерческий директор "Жемчужной реки" Евгений Косинков. По его словам, первый рейс из Кемерово продан почти полностью, загрузка в Барнауле и Томске – около 50%. Часть кресел (в Барнауле – около 20) заняты пассажирами, которые не улетели на отдых раньше из-за отмены программы. Показатели загрузки вторых и третьих рейсов пока ниже. Из каждого города запланированы еженедельные вылеты в Санью до весны 2019 года.

Когда вернут все деньги

Однако ни представители "Жемчужной реки", ни собравшиеся агенты не скрывали, что планы могут осуществиться в полном объеме, только если оператору удастся восстановить доверие региональных партнеров. Многие из тех, кто пришёл на встречу, говорили, что до сих пор не получили возвратов за несостоявшиеся туры своих клиентов и оплаченные рекламники. Часть из них были вынуждены оплатить поездки туристов в другие страны, поэтому хотят вернуть свои деньги. Клиенты некоторых агентств обратились в суд и ждут решений.

Конкретных сроков по выплатам всех отмененных туров представители "Жемчужной реки" не назвали. Евгений Косинков отметил, что оператор уже вернул 160 млн рублей, остальные долги планируют закрыть после запуска программы. Турагентов попросили войти в положение и отметили, что готовы рассматривать разные варианты разрешения ситуации в каждом конкретном случае: менять дату вылетов, причем даже с апгрейдом размещения "в рамках разумного", увеличивать продолжительность отдыха и т.п.

"Если у вас есть предложения, пожалуйста, пишите нам. 95% подобных просьб мы выполняем, и многие клиенты пересаживаются на новые рейсы, – сказал г-н Косинков. – У нас с весны на депозитах в отелях лежат деньги, которые мы все еще выбираем и еще продолжим выбирать. Мы приехали, чтобы исчерпать конфликт, выслушать ваши предложения и замечания".

Руководитель отдела "Жемчужной реки" по работе с агентствами Андрей Сафонов извинился перед собравшимися за то, что деньги вернули не всем, и отметил, что оператор ждет возвращения депозитов от "ВИМ-Авиа" за несостоявшиеся в прошлом году полеты – около 40 млн рублей. "Если пока не верите, то давайте подождем 13 августа, когда первый рейс улетит. В любом случае как мы без вас?" – сказал г-н Сафонов.

Настороженный интерес

Агенты, обсуждая с корреспондентом RATA-news итоги встречи, отметили, что ждали конкретных сроков по возвратам долгов, и остались не удовлетворены. "Вы видели, там было много таких, кто за полгода не получил своих денег? Никому не хочется попасть в очередную переделку", – прокомментировала директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева.

Специалист компании "АлтайСибТур" Ксения Лобач непосредственно на встрече предложила вариант, который помог бы вернуть доверие к "Жемчужной реке": "Почему бы вам не предложить пострадавшим агентам возможность постоплаты? Допустим, рейс 13 августа, мы делаем заявки и по гарантийному письму оплачиваем их 14 августа, если самолет вылетит". После встречи г-жа Лобач сказала, что такой шаг после трех-четырех вылетов восстановил бы репутацию туроператора.

Руководитель турагентства "Барнаул-Трэвел" Михаил Юрин рассказал, что по несостоявшемуся мартовскому туру деньги им вернули. Но больше заявок они с тех пор не делали – опасались. "Изменить наше отношение сейчас может только реальный старт полетов. А пока сами туристы отказываются рассматривать Хайнань для отдыха, – объяснил собеседник. – Но и взлететь – мало. Самый важный вопрос – экономическая эффективность чартерной программы, а это покажет время. Если расчеты оператора оправдаются, думаю, Хайнань приживется в регионе. Во Вьетнам, например, рейсы летают круглый год".

Цены на Хайнань в августе с вылетом из Барнаула – от 35 тысяч рублей за DBL в отель 3* по системе "Фортуна" на 10 ночей с завтраками. Из Томска – от 28 тысяч рублей за аналогичный пакет на 7 ночей, из г. Кемерово – от 38 тысяч рублей.

Евгений Косинков отметил, что китайская сторона субсидирует до 60% стоимости перевозки организаторам чартеров. "Это возможность даже при низких ценах на билеты не оставаться в минусе", – прокомментировал он. "У потребителей память часто короткая, и такой ценник может затмить все другие доводы, – сказала директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева. – Субсидирование – огромное подспорье, это может поправить ситуацию".

Андрей Сафонов на встрече также рассказал, что с 31 июля по 31 августа для партнеров будет действовать повышенная комиссия 18% на туры с вылетом до 27 октября. Евгений Косинков подчеркнул, что в августе рейсы состоятся при любой загрузке.