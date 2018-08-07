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Тела 17-летней девушки и 25-летнего молодого человека, подозреваемого в ее убийстве, обнаружены в Республике Алтай. В обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет.
Как сообщили в региональном управлении СКР, утром 1 августа в селе Мараловодка Усть-Коксинского района в салоне автомобиля Toyota Sprinter, припаркованного возле одного из домовладений, было обнаружено тело 17-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.
"В ходе проведенных следственных действий установлено лицо, подозреваемое в совершении убийства несовершеннолетней. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель, скрывшийся с места совершения преступления. В результате проведения мероприятий по установлению местонахождения молодого человека 2 августа 2018 года в селе Усть-Кокса на территории одного из домовладений было обнаружено его тело с признаками суицида", — добавляют в Следственном комитете.
В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
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