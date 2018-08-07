В Министерстве экономического развития высказались за необходимость сдвинуть дату индексации тарифов ЖКХ. По мнению специалистов, ее нужно перенести с 1 июля на 1 января 2019 года. Таким образом, повышение цен на коммунальные услуги синхронизируется с увеличением НДС до 20%.
Это, по мнению представителей ведомства, исключит дополнительный рост тарифов с середины года. Кроме того, как пишет ТАСС, в министерстве предлагают утвердить размер индексации тарифов в 2019 году, не превышающий 4%.
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