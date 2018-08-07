Фото: avito.ru
Один из первых торговых центров Барнаула — "Норд-Вест" — выставили на продажу за полмиллиарда рублей.
Как сообщается на сайте Avito.ru, площадь реализуемого за 500 млн рублей здания, расположенного на проспекте Ленина, составляет 6500 квадратных метров.
"Торговые площади полностью заполнены арендаторами. Пространство торговой галереи ТЦ организовано по периметру, отсутствуют "глухие" тупиковые зоны", — говорится в объявлении.
Также продавец отмечает, что ТЦ обеспечен транспортными потоками, оснащен удобной парковкой для гостей и отдельной парковкой для сотрудников офисов.
Отметим, что "Норд-Вест" является одним из первых торговых центров Барнаула и функционирует в этом качестве с 1997 года.
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Однако, это не иначе как дурное предзнаменование.