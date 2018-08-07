Фото: скриншот видео
Водитель на автомобиле Mitsubishi Eclipse пытался дрифтовать на пешеходной улице Мало-Тобольской в историческом центре Барнаула. Видео, на котором запечатлен данный процесс, опубликовал сайт "Политсибру".
Известно, что на участок, где запрещено движение автомобилей, водитель заехал вечером 6 августа.
На видео запечатлено, как машина кружится по пешеходной улице, с визгом разворачивается и продолжает движение.
Вероятно, появление данного видео станет поводом для разбирательства со стороны полиции.
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