Банк России определил перечень угроз, которые придется учитывать другим банкам, работая с биометрическими данными клиентов. Среди них – подмена, удаление, блокирование передачи и нарушение конфиденциальности биометрической информации. Как пишет "РИА Новости", кредитные организации будут учитывать эти критерии при переводе денежных средств, открытии вклада, счета, предоставлении кредита и оказании других услуг, что обезопасит людей от противозаконных действий.
Напомним, что в России собирать биометрию клиентов для предоставления удаленных услуг банки начали с 1 июля 2018 года. К началу 2019-го такой сервис должен заработать как минимум в 20% отделений банка в каждом регионе присутствия, а к концу следующего он охватит 100% отделений.
Комментарии