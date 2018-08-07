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Чуваки и Дно: в России выбрали самое смешное название населенного пункта

, ИА "Амител"
Какие названия деревень и сел особенно рассмешили туристов

Фото: Club443.ru

Самое смешное название отечественного населенного пункта выбрали российские туристы. Как пишет "Лента.ру", голосование проводил сервис "Туту.ру". Его пользователи первое место присудили деревне Чуваки, которая находится в Пермском крае. За это название проголосовали 27,1%.

На втором месте оказалось село в Калужской области Мошонки. Также в тройку лидеров попала деревня Варварина Гайка Саратовской области.

Если говорить о десятке смешных названий, то людей повеселили населенные пункты Большой Смердяч (Вологодская область), Добрые Пчелы (Рязанская область), Дно (Псковская область), Кура-Цеце (Краснодарский край), Колбаса (Новосибирская область) и Жадины (Новгородская область).

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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