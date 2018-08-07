Министр промышленности и торговли Денис Мантуров предложил наказывать АЗС за недолив топлива рублем. Как пишет "КоммерсантЪ", штраф может составить 1% от выручки заправочной станции за предыдущий год. Законопроект по данной проблеме уже подготовлен. Если его примут, то за недолив АЗС заплатит не менее 500 тыс. рублей.
Ранее с такой идеей выступал Росстандарт. При этом при повторном нарушении, по мнению его представителей, штраф должен возрасти до 3%.
Комментарии
А штрафы будут перечислять оскорбленным за недолив - типа компенсация?!
закрывать их надо за мошенничество, штрафы не помогут.