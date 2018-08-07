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Сильный пожар произошел во вторник, 7 августа, в строительном магазине на территории районного центра Панкрушиха в Алтайском крае.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по региону, данные о возгорании поступили в 09:40. Ликвидировать открытое горение удалось в 10:23.
Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огнем повреждена крыша здания, перекрытия и товар.
В результате ЧП никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания, как отметили в МЧС, стало короткое замыкание электропроводки.
На тушении работали восемь человек личного состава и четыре автоцистерны.
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