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Полиция в Горном Алтае задержала жителя Красноярского края, которого подозревают в краже навесного оборудования от трактора МТЗ-82. Сумма причиненного ущерба превысила семь тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД.
Известно, что металлическая лопата трактора находилась на неохраняемой территории гаражей учреждения. Вскоре полицейские установили, что к преступлению причастен 29-летний житель Красноярского края, приехавший в республику на заработки.
"Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном. Он пояснил, что похищенное навесное оборудование вывез на нанятом им автопогрузчике и сдал в пункт приема металлов. Вырученные денежные средства мужчина потратил на собственные нужды", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
В данный момент похищенное изъято и возвращено собственнику. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый определен под подписку о невыезде.
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