В России могут повыситься цены на колбасы и полуфабрикаты – несколько крупных отечественных мясопереработчиков сообщили о повышении закупочных цен на сырье. Среди столкнувшихся с этой проблемой – компании "Останкино" и "Дымов".
Как пишет РБК, если сравнивать с прошлыми годами, в 2018-м цены растут значительно быстрее. Связано это с теплым летом, подорожанием кормов, снижением конкуренции на рынке после введенного запрета на импорт мяса из Бразилии и вспышкой африканской чумы свиней. Так, стоимость свинины с середины июля выросла на 20%, цена на индюшатину в мае поднялась на 40%, а на курятину – на 25%.
Отразится это и на рознице, специалисты предсказывают повышение цен на 5–12%.
Комментарии
а пофиг.. мы и раньше то это не едали, а нынчо и подавно репу жувать всю зиму будем.. не в первой
Хорошо помню осень 14-го года когда доллар скакал огромными скачками. Почему-то некоторые продавцы считали что их доходы в долларах должны оставаться неизменными, соответственно в рублях расти. Тогда на рынках попытались взвинтить цены на мясо. Ну и что? никто не стал по этим ценам брать.Когда диванные эксперты наконец поймут - рынок это не почём хочешь продать, а почём могут купить.
картошка должна уродить - нечего боятся
спасибо за бездействие нашему правительству - могут только повышать цены на ВСЁ
Когда диванные эксперты наконец поймут - рынок это не почём хочешь продать, а почём могут купить.
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Ты это объясни тем, кто прекратил производить в России по причине того, что купить народ не может, а производитель не может работать в убыток. Поясняю тебе, что это не я буду меньше пить, а ты будешь сынок меньше есть! Понял, експерт.