Фото: из личного архива Михаила Меламеда

Михаил Меламед из Барнаула уже полгода комментирует футбольные матчи на двух главных телеканалах страны — "Матч" и "Первом". Совсем недавно он отработал несколько игр чемпионата мира по футболу в России, и его голос слышали миллионы болельщиков по всей стране. Amic.ru поговорил с Михаилом Меламедом, который, несмотря на успех в карьере, все равно приезжает в родной Барнаул, где прогуливается по новой набережной, посещает игры местного "Динамо" и встречается с друзьями.

- Уже полгода у тебя договор с каналом "Матч". Удалось ли привыкнуть к новому коллективу и работе?

- У меня еще период адаптации. До сих пор не могу в свое счастье поверить. Не сказать, что я могу уже ко всем в гости ходить. С учетом работы на чемпионате мира получалось все больше и больше общаться с людьми. Я понимаю, что меня уже узнают коллеги, спокойно здороваются.

- Сколько матчей за это время ты уже прокомментировал? Какой из них самый запоминающийся?

- Я не считал, но думаю, что порядка 40 матчей. Безусловно, самый памятный - первый, когда мы с Виктором Гусевым работали на товарищеской встрече сборной России с Испанией. Именно тогда я впервые вышел в прямой эфир с большого стадиона. Запомнились пару матчей с чемпионата мира в России, которые дали понять, что я причастен к этому празднику.

- А как ты готовился к России и Испании? Читал статистику, заучивал какие-то фразы? Не было такого, когда вышел в эфир — все забыл и приходилось импровизировать?

- Михаил Меламед сейчас, с точки зрения подготовки к игре, и Михаил Меламед тогда — два разных человека. Я за это время много где преуспел, понял, как и что нужно делать. Раньше подготовка занимала у меня два дня, а сейчас я в плотном режиме могу сделать это за 6 часов. Это пришло с практикой. Во-первых, опытные комментаторы мне подсказали специальные сайты со статистикой судей, например. Они упростили работу. Потом ты начинаешь сам оптимизировать все время, что у тебя есть. Любую статистику начинаешь более компактно собирать.

- За эти полгода ты хоть раз общался с Тиной Канделаки?

- Нет. И даже ни разу не видел ее. Сейчас на "Матче" за трансляции отвечает Антон Галкин, который назначает комментаторов на игры. С ним тоже очень тяжело встретиться, но, когда может, он всегда готов помочь и подсказать.

- Есть ли у вас корпоративная этика, что можно или нельзя говорить? Не только в эфире, но и социальных сетях. Например, критиковать Виталия Мутко, российский футбол или быть лояльным к властям.

- Это не корпоративная этика. Это человеческое воспитание, когда знаешь человека и не можешь говорить про него ничего плохого. Условно говоря, мы с тобой сейчас поговорили, а я вышел из кафе и написал бы в социальных сетях, что Слава Кондаков — самый ужасный журналист на свете. Это некрасиво по-человечески просто. Виталия Мутко часто критиковали в социальных сетях, но не было такого, когда выходили за грань.

- То есть ни разу не было такого, чтобы тебя вызывали в кабинет к начальству и говорили: "Так, стоп, Миша, про это мы не говорим, про Алексея Навального не шутим, на это не намекаем?"

- Со мной — нет. Возможно, потому что я не веду какие-то топовые матчи сборной России по футболу. Меня часто спрашивают, кто мой любимый и, наоборот, нелюбимый комментатор. Я никогда отвечать на этот вопрос не буду, потому что это некрасиво перед человеком – обсуждать за спиной. Это просто человеческая этика.

- Виктор Гусев назвал тебя в эфире "фартовым" комментатором. Как ты относишься к тому, что болельщики приписывают комментаторам успехи или неудачи их любимой команды?

- Это же бред. Неужели сборная России проигрывает, потому что ее комментирует Виктор Гусев? Тут нужно понимать, что ты находишься всегда под канонадой из возмущенных людей. Неважно, как ты комментируешь. Когда ты радуешься за одну команду, когда она забивает гол, в это время болельщики пишут тебе: "Зачем? Я топлю за другую". Каждый слышит то, что хочет слышать. Зачастую твои слова, доходя до человека, уже интерпретированы 500 раз. Ты говоришь в эфире абсолютный факт, что сборная России пропустила гол и счет стал 0-3. Здесь нет никакого оценочного суждения, а человек уже приписал, что ты ее "похоронил". При этом ты остаешься человеком, который имеет возможность объяснить, что и как сейчас происходит на поле.

- А ты убиваешь болельщика в себе, когда комментируешь матч?

- Я вообще, кроме сборной России, никогда ни за одну команду в эфире болеть не буду. Понимаю, что в этот момент аудитория делится на тех, кто переживает за разные команды. На чемпионате мира, например, за Францию или Аргентину. Это две равноценные команды по своему имени, и непонятно, почему ты в этот момент должен переживать за одну из них. Остальные болельщики в такой ситуации оказываются немного униженными. Я считаю, что любой комментатор на два часа должен забыть о своих предпочтениях и быть нейтральным болельщиком, наслаждаясь футболом.

- Есть разные модели: когда в эфире один комментатор, когда они работают в паре или приглашают специального эксперта во время чемпионата мира. Тебе какая модель нравится?

- Мне больше всего нравится комментировать одному. Готовлюсь к эфиру очень скрупулезно, собираю много информации, и когда у меня есть отрезок в виде 90 минут, сам пишу свой сценарий кинофильма. В отличие от парного репортажа, ты не зависишь от собеседника. Нужно подстроиться под коллегу. Не тяну одеяло на себя, а это значит, что твое личное может не пригодиться. Мне его не то чтобы жалко, но там есть много интересного. Говорить одному опаснее и тяжелее, потому что тебя не могут подстраховать и подсказать.

- Не кажется это несправедливым? Ты — начинающий комментатор, и тебе еще не всегда доверяют вести в одного эфир.

- Это безусловно. С учетом парного репортажа на Первом канале парная работа оправдана аудиторией. Нужно домохозяек и тех, кто футбол смотрит раз в год, погрузить в атмосферу более "обволакивающей" игры без статистики, тактики. Два человека проще воспринимаются аудиторией, которая не погружена в тему. К тому же комментировать сборные намного легче, чем клубные команды. Все игроки из разных чемпионатов, есть гораздо больше информации.

- Для меня комментатор — штучный товар и интимный одновременно. Когда наедине с телевизором, хочется мысленно говорить с комментатором, спорить или подсказывать ему. Именно он тот, кто задает настроение твоему просмотру. Бывали случаи, когда совершенно чумовой матч был испорчен тем, что комментатор не чувствовал игру. Театральных актеров в школе учат выбирать в зале одного зрителя и играть как бы для него конкретно. Ты кого представляешь, когда сидишь перед микрофоном?

- Чем больше я задумываюсь над тем, сколько человек меня слушают, тем больше начинается нервотрепка. Когда-то я комментировал собственные матчи у компьютера и понимал, что меня кроме соседей никто не слушает. Мне было спокойно. Когда был первый телеэфир, на мозги капали, что многомиллионная аудитория тебя слушает, начинаешь "грузиться" и меньше наслаждаться футболом. Поэтому я просто представляю какое-то количество людей, которые слушают эфир. Их может быть пять или пять миллионов, которые пришли посмотреть футбол. Моя задача — интересно про это рассказать.

- Что чувствовал, когда Василий Конов пригласил тебя работать на Первый канал на чемпионат мира?

- Просто сидел дома. За две недели до начала домашнего чемпионата мира я был уже морально готов, что буду работать на матчах волонтером. Потом позвонил Василий и сказал, что у меня всего несколько дней на подготовку. Так как я уже был аккредитован как волонтер, то меня нужно было срочно переаккредитовывать. Когда в ноябре 2017 года мне позвонил Виктор Гусев и сказал, что я буду комментировать с ним матч сборной, прыгал от радости и орал. Здесь же у меня были сдержанные эмоции, потому что понимал, что необходимо начинать готовиться к работе.

- Что говорили тебе после матчей чемпионата мира твои коллеги?

- Как правило, они хвалили и не говорили ничего толкового в плане критики. И от этого грустно, потому что я хочу услышать от них правду. Может, это будет немного смело, но их действительно устраивает моя работа — что они могут сказать. Когда что-то было не так, они мне говорили об этом. Формат Первого канала отличается от того же "Матча", где можно больше шутить. На "Первом" все строго, можно говорить только о футболе. Мы с Кириллом Дементьевым прилетели в Калининград комментировать матч Швейцария – Сербия, и, конечно, я сильно переживал, боялся подвести своего коллегу по репортажу. Кирилл Дементьев чувствовал, что я нервничаю, и успокаивал меня, призывал говорить в более расслабленной обстановке. Была история, когда Василий Конов вызывал к себе и объяснял, что не нужно говорить все время в эфире слово "опека", потому что оно означает опекунство над детьми. Таких историй было не так много. Один раз нас с Александром Кузмаком попросили перестать дискутировать друг с другом и вернуться к тому, что происходило на поле.

- Многие любители футбола назвали лучшим комментатором чемпионата мира Леонида Слуцкого. Это связано с усталостью от профессиональных комментаторов, которые работают уже много лет?

- Леонид Слуцкий и в рядах комментаторов был таким сюрпризом. Все всегда знали, что он умный и интересный человек. Никто не ожидал, что он может работать в формате полноценного эксперта. Дело в том, что он прекрасно сочетает глубинное понимание футбола и просто прекрасный слог. Многие комментаторы просто угасают с годами. Тот же Черданцев говорил, что ему сложно найти мотивацию, чтобы с огоньком вести эфир.

- Мне, например, Нобель Арустамян или Константин Генич нравятся как футбольные эксперты намного больше, чем комментаторы. Самому не хотелось бы, чтобы тебя стали воспринимать как эксперта, высказывать свою позицию?

- Для этого нужно, чтобы зрители это воспринимали. Первое время многие думали, что за непонятный человек опять пришел на эфир. В этот момент важно оправдать ожидания. Нужно действительно быть экспертом, чтобы заслужить внимание и доверие зрителей. У меня было несколько приглашений в студию "Матч ТВ". Это невероятно интересно. Всю жизнь смотрел на это по телевизору, а теперь находишься внутри процесса. Это прикольно.

- Сейчас многие стадионы, построенные к чемпионату мира, уже начали разваливаться или пустовать. Символично, что последние дни доживает клуб "Анжи", закрывается главная радиостанция о спорте в России. Тебе не обидно, что карета снова стала тыквой? Ведь домашний чемпионат мира показал, каким может быть футбол в России: с полными стадионами и красивыми городами.

- Я всегда говорил, что в России есть менталитет гостеприимства. В твоей квартире всегда может быть бардак, но когда приходят гости — она становится самой чистой и идеальной в мире. В нашей стране были гости целый месяц. Было все прекрасно, все блестело, но они разъехались – и снова бардак. Такое состояние же не фиаско, в бардаке тоже можно разобраться. Чемпионат мира потащит за собой шлейф футбольного вовлечения всей страны. Все вопросы стадионов, где что-то было построено неправильно, решатся.

- Будешь ли ты комментировать матчи чемпионата России в новом сезоне?

- Это большая привилегия. Чтобы ты понимал, на "Матч. ТВ" привилегия работать не на чемпионате Англии или Испании, а на чемпионате России. Его смотрят больше всего, все топовые комментаторы распределяются на матчи заранее. Понятно, что такие игры, как "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед", мне не дадут комментировать, но "Севилья" — "Валенсия" – мой формат и никто на него не претендует.

- Многие критикуют "Матч. ТВ", в частности, за то, что все главные игры тура чемпионата России они не показывают бесплатно. Я бы согласился с таким форматом, если бы государство не выделяло каналу по 8 миллиардов в год. Фактически это деньги налогоплательщиков, я уже оплатил из своего кармана показ нашего футбола и не понимаю, почему должен платить еще. Как ты к этому относишься?

- Это случилось в конце прошлого сезона. Если честно, эти споры прошли мимо меня. Такова политика телеканала. Я знаю, что нужно как-то конвертировать огромные деньги, которые идут на покупку прав на телепоказ. Новое руководство канала в лице ребят из Comedy Club Production – одни из тех, кто умеет делать деньги. Они видят траекторию, как это нужно делать. В любом случае мы должны равняться на лучших. Мы часто говорим, что у нас футбол хуже, чем в Англии, но ведь там нет бесплатных матчей по телевидению.

- А ты заметил какие-то изменения в работе канала после прихода нового руководства?

- В студиях стали появляться совершенно другие люди. Если раньше там не было никого, кроме тренеров и экспертов, то сейчас там есть медийные персоны, юмористы, актеры. Это привлечение новой аудитории. Пришел на канал, например, Ростислав Хаит, и за ним пришли фанаты "Квартета И".

- Для людей, которые понимают в футболе, это не интересно смотреть.

- Для таких есть другие форматы. Например, экспертные программы вроде "8-16", где нет попсы и можно вникать в тактику, футбольные тонкости. Основные же программы стали более медийными.

- Самая красивая девушка на "Матч. ТВ"?

- Пусть будет Мария Орзул. У меня с ней был первый эфир. А вообще все девушки на телеканале очень красивые.

- Как ты относишься к тому, что самый талантливый комментатор в стране – Василий Уткин – сейчас не работает ни на одном канале и делает свой контент в интернете?

- Для спорта, футбола и аудитории, конечно, это большой минус. Он – величина и большая личность, его интересно слушать. Кому-то больше, кому-то меньше. Я, например, не всегда выступаю за то, чтобы использовать различные фигуры речи в эфире, но нельзя отрицать того, что Василий Уткин – один из лучших комментаторов в стране. Может быть, только в интернете, без цензуры он может быть тем Василием Уткиным и делать так, как он хочет. Аудитория телеканала получает в таком случае свои плюшки.

- Как комментаторы проводят свое время, как ты с ними общаешься?

- Я пока не до конца вхож в этот мир, но я стал его понимать. Как раз на чемпионате мира начались какие-то совместные походы после футбола, разговоры об играх, в том числе обо мне, когда коллеги просили рассказать, как я пришел на телевидение. У комментаторов очень теплые отношения. Понятно, что не все из них близкие друзья, но всегда приветливая и дружелюбная обстановка. Куда бы ты ни пришел — всегда жмут руку, дают совет. Это помогает морально влиться в процесс.

- Я узнал, что ты в своей жизни ни разу не пробовал алкогольные напитки. Как так получилось?

- Был период в старших классах, когда мои сверстники пробовали курить за школьными гаражами, покупали свою первую банку пива. Меня этот период обошел стороной. Потом у моих сверстников это стало заходить за грань разумного, и я понял, что мне это не нужно. Плюс постоянно ходил на футбол, плавание, постоянно занимался спортом, и не было свободного времени. В студенческое время были другие приоритеты. Этот мир чужд для меня.

- Ты приезжаешь в Барнаул и с удовольствием со всеми общаешься, ходишь на стадион и комментируешь матчи местного "Динамо". Не боишься звездной болезни и что забудешь про родной город?

- Нет, я воспитан по-другому. Я стараюсь помогать своим друзьям, с удовольствием встречаюсь с ребятами, когда приезжаю на Алтай. Больше трех месяцев без приезда в Барнаул у меня не получается. Я всегда очень скучаю по городу, потому что здесь живут мои родители, друзья и знакомые. Если бы не было ситуации, когда у нас в стране есть только одно место, где можно работать спортивным комментатором, я бы вообще из Барнаула не уехал. Меня все здесь устраивает, нашел чем заниматься и где себя применить. Что касается "Динамо", то я считаю, что самая главная команда — та, за которую болеешь с детства. Какими бы ни были хорошими "Барселона", "Манчестер Юнайтед" или "Реал", важно уважать клуб, с которого у тебя началась любовь к футболу.