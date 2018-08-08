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08.08.08: что стояло за "пятидневной войной" РФ и Грузии во время Олимпиады

, ИА "Амител"
Вооруженный конфликт между странами унес жизни более 2 тысяч человек

Фото: ok.ru

Сегодня, 8 августа, исполняется 10 лет российско-грузинской войне. Вооруженный конфликт начался в один день с открытием летних Олимпийских игр в Пекине. Активная фаза военных действий была прекращена спустя пять дней. До сих пор эти события приковывают к себе повышенное внимание. Попробуем вспомнить хронологию событий.

Итак, боевые действия велись с одной стороны Россией и двумя самопровозглашенными республиками — Южной Осетией и Абхазией, с другой — Грузией.

Обстановка в районе грузино-осетинского конфликта обострилась примерно за неделю до начала "пятидневной войны". В ночь на 8 августа Грузия подвергла массированному артобстрелу город Цхинвал (столица Южной Осетии), после чего предприняла попытку установления контроля над всем регионом.

Так, через несколько часов последовал штурм города силами грузинской бронетехники и пехоты. Официальным поводом для атаки на Цхинвал, по заявлениям грузинской стороны, послужило нарушение режима прекращения огня со стороны Южной Осетии, которая, в свою очередь, утверждает, что первой огонь открыла Грузия.

Днём 8 августа президент России Дмитрий Медведев объявил о начале "операции по принуждению к миру" в зоне конфликта. В регион были введены значительные российские силы. В течение нескольких суток российские войска совместно с юго-осетинскими вооружёнными формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также во взаимодействии с абхазскими силами — из Кодорского ущелья, временно заняв ряд прилегающих к конфликтным зонам районов Грузии.

Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. К 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта (так называемый план Медведева-Саркози).

"Пятидневная война" имела значительные геополитические последствия. Так, уже 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипотношения с РФ.

Каждый из участников конфликта понес немалые потери, особенно досталось гражданскому населению. При этом ряд цифр, по мнению военных экспертов, являются заниженными. Так, по официальным данным, со стороны Южной Осетии погибли 1694 человека, включая небольшую часть военнослужащих. Российские потери составили 93 человека, еще 171 человек был ранен. Что касается Грузии, 285 граждан этой страны погибли, еще 1469 человек были ранены.

Конфликт также был отмечен заявлениями с обеих сторон, которые касались взаимных обвинений в военных преступлениях и этнических чистках.

Добавим, сегодня в Южной Осетии и России пройдут траурные мероприятия и памятные акции.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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