Фото: barnaul.org
Проблема уличного вандализма, актуальная для Барнаула, в очередной раз проявила себя в краевой столице — в ночь на 7 августа злоумышленники "погуляли" в ДК "Южный".
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, вандалы на улице Чайковского разбили семь кашпо с цветами и повредили шесть досок у лавочек.
"По произошедшему случаю подано заявление в отдел полиции для наказания виновных лиц", — подчеркивают в мэрии. Сумма причиненного ущерба превысила семь тысяч рублей.
Также городские власти напоминают, что территория у дворца культуры была обустроена Южной поселковой администрацией в июне текущего года, а лавочки для отдыха горожан установило муниципальное унитарное предприятие "Горзеленхоз".
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Горожан призывают бережно относиться к элементам благоустройства, а в случае выявления фактов порчи имущества – обращаться в полицию.
Напомним, что случаи вандализма для нашего города, к сожалению, не редкость. Особо обращает на себя внимание то, что зачастую злоумышленники разрушают элементы благоустройства почти сразу после их появления на той или иной территории.
Комментарии
Разруха - она не только в чиновниках, сначала в головах порядок навести бы...
а по теме не удивлен, это Южный, детка...
Свиньи бесполезные, как жили в говне, так и лезут туда обратно всеми ногами и руками. Им в землянке с отхожей ямой прямо в ней же понравится больше всего.