Специалисты Роскачества и Минпромторга проверили школьные брюки. Они взяли 62 пары стоимостью от 500 до 3890 рублей. Продукция была от разных компаний – как отечественных, так и зарубежных. Среди российских оценивали качество продукции фирм из Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курганской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областей, Алтайского, Краснодарского, Красноярского и Пермского краев, Коми, Северной Осетии и Чувашии, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. В списке иностранных оказались компании из Бангладеш, Белоруссии, Китая, Турции и других.
Как пишет "Российская газета", школьные брюки оценивали по 60 параметрам. Их проверяли на наличие токсичных элементов, устойчивость к окрашиванию, истираемость, прочность, способность ткани "дышать" и др. Таким образом, достойными государственного знака качества оказались лишь шесть торговых марок.
В 60% исследованных экземпляров эксперты нашли те или иные нарушения, в половине изделий специалисты установили недостоверность маркировки, то есть несоответствие указанному составу тканей.
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