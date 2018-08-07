Фото: "Капиталист"
Молодые семьи в Барнауле направили письмо врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко с просьбой решить проблему недостаточного финансирования муниципальной программы "Улучшение жилищных условий молодых семей в Барнауле на 2015-2021 гг.". Письмо опубликовано на сайте общественной организации "Гражданский патруль". По их словам, за 2018 год 540 молодых семей Барнаула "состарились" в очереди за субсидиями на покупку жилья по муниципальной программе, так и не получив помощи из бюджета. В очереди на получение государственной поддержки стоит свыше 6 000 семей
Как говорится в письме, за последние годы финансирование программы снизилось в десятки раз. Так, в 2012 году на ее реализацию из всех уровней бюджета выделили 684 миллиона рублей, а в 2018 году — только 31 миллион рублей. Соответственно, в 2011-2012 годах сертификаты получили около 900 семей, а в 2018 — всего 26. Учитывая масштабы очереди, к 2021 году, когда закончится срок действия программы, такими темпами обеспечить жильем всех нуждающихся — тех, кто еще не перешагнул возрастной порог в 35 лет — просто невозможно.
"Можно привести сотни примеров, которые являются индикатором того, что Программа давно перестала работать, не является эффективной и существует "для галочки". Десятки семей стоят в программе с 2010 года (семья Мишустиных, Козеевых, Безрученковых и т.д.), сотни молодых семей стоят в очереди с 2011 года (семья Южаковых, Карионовых, Холодковых, Борисовых, Казакеевых, Шолоховых — перечислять можно очень долго)", — утверждают авторы письма.
На программу многие возлагали большие надежды, так как для них это был единственный шанс обзавестись жильем. Как напоминают авторы обращения, молодые семьи Барнаула — это работники предприятий города, налогоплательщики. От них якобы отмахнулись, отписались шаблонными фразами о нехватке средств. Подобное обращение они уже направляли в адрес главы региона в первых числах июля. Однако тогда текст, подписанный 477 семьями, до Виктора Томенко так и не дошел — его перенаправили в краевое Управление спорта и молодежной политики.
"На наш взгляд, муниципальную программу "Улучшение жилищных условий молодых семей в Барнауле на 2015-2021 гг." незаслуженно отодвинули "на задворки" социально-экономической политики города/края. Считаем это обстоятельство недопустимым, ведь в её реализации только в городе Барнауле остро нуждается более шести тысяч семей", — пишут авторы.
Они просят Виктора Томенко оценить уровень востребованности и выполнения программы, а также решить проблему её недостаточного финансирования.
Комментарии
Сколько народу халяву хочет
А это список рыжих каких-то? Почему мне государство не помогает, а только "деньги давай", а этим надо помочь?
Надо менять эту бюджетно-распределительную систему, благодатную почву для коррупции и надувательства. Ничто так работать не будет.
Чем они лучше других граждан?
с какой стати есть группа лиц желающих что то получить на халяву
обломайтесь и марш работать
Это те, которые идут в профессии не по призванию,
а из за того, что там что то перепадет от государства.. а тут облом..хихи
А еще не плохо бы было проверить законность уже выданных сертификатов, действительно ли они пошли нуждающимся. По факту кто влез в этот проект вовремя (а программа не сильно то и афишировалась), тот и получил. А кто-то по 20 лет ипотеку платить должен. Идея может быть и хорошая была, но тут коррупционной составляющей прямо сказать воняет..
а у кого-то 14 кв метров в родительской квартире и он не попадает в список нуждающихся.
а у кого-то 4-х комнатная квартира в 100 кв метров и он на очереди.
Реальные примеры из жизни 1ый про меня 2ой про друга
Барнаулец
Полностью поддерживаю!
У нас сироты жилье получить не могут, а в данной категории многие наоформляют на бабушек, дедушек и родителей жилье и еще хотят на халяву хапнуть.
Абсолютно неэффективная программа не решаюшая социальных проблем.
Тут все сразу обгадили молодых семей,но самое интересное что если бы статья о сиротах была и их бы закидали.формируется вывод,что комментаторам просто хочется повозмущаться по любому поводу
если бы да ка быбы
ведь нет тут статьи про сирот да?
есятки семей стоят в программе с 2010 года (семья Мишустиных, Козеевых, Безрученковых и т.д.), сотни молодых семей стоят в очереди с 2011 года (семья Южаковых, Карионовых, Холодковых, Борисовых, Казакеевых, Шолоховых — перечислять можно очень долго)", — утверждают авторы письма.
жать столько лет и ютится не пойми где? мы за 9 лет успели взять квартиру в ипотеку продать ее,построить дом.
Десятки семей стоят в программе с 2010 года (семья Мишустиных, Козеевых, Безрученковых и т.д.), сотни молодых семей стоят в очереди с 2011 года (семья Южаковых, Карионовых, Холодковых, Борисовых, Казакеевых, Шолоховых — перечислять можно очень долго)", — утверждают авторы письма.
ХАЛЯВЩИКИ!!!!
Тут все сразу обгадили молодых семей,но самое интересное что если бы статья о сиротах была и их бы закидали.формируется вывод,что комментаторам просто хочется повозмущаться по любому поводу
___________
Ну так сироты тоже халявщики, с какого им жилье на халяву давать? Многие дети из многодетных семей оказываются в худшем состоянии чем эти сироты. субсидии на ипотеку, согласен можно давать, частично за аренду жилья тоже на протяжении лет 5 но ни каких халявных квартир
так молодым семьям выдают лишь определенную сумму,а в итоге они все равно оплачивают ипотеку.так,что и это и нсть по сути помощь в виде субсидии,никто им квартиры не выдает
Социальные программы помощи многодетным, молодым семьям, сиротам и т.д. у нас действительно работают только для галочки , т.е. НЕ РАБОТАЮТ. Отлично у нас работают программы по выкачиванию денег из населения. И при этом еще и язык у правительства поворачивается говорить о демографии , рожать могут только обеспеченные слои и со средним достатком , а это не более 20-30 %.
так молодым семьям выдают лишь определенную сумму
и с какого перепуга они вообще это должны получать?
рожать могут только обеспеченные слои и со средним достатком , а это не более 20-30 %. и правильно, и еще прежде чем родить думать что ты дашь ребенку когда он вырастит в жилищном плане, а то как снежный ком все наростает.
7.08.2018 15:34
многодетный
никто никому ничего не должен