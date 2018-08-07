Фото: zdravalt.ru
Кабинет приема здоровых детей работает с июля этого года в детской поликлинике Барнаула №9, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на краевой минздрав.
Здесь врач-педиатр ежедневно принимает от 30 до 50 маленьких пациентов. Заместитель главврача поликлиники Ирина Потапова, рассказывая о специфике работы, отмечает: "В кабинете приема здоровых детей осуществляется прием пациентов, которым нужно оформить справку, санаторно-курортную карту и другое. Благодаря созданию кабинета мы смогли не только разделить потоки пациентов, но и существенно разгрузить участковых педиатров".
На прием можно записаться через интернет, а также по телефону регистратуры. Прием ведет врач-педиатр Людмила Котлярова, кабинет № 409, улица Георгиева, 13.
Во вторник врач кабинета приема здоровых детей работает с детьми до одного года.
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как выбрать данного врача в интернет регистратуре?
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