Лидер украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поделилась со своими подписчиками в Facebook довольно интересными наблюдениями. По ее мнению, экономическую ситуацию на Украине спасают те граждане страны, которые работают за рубежом и помогают деньгами родственникам, оставшимся на родине.
"Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор "реформам" и реально заботятся о своей семье и стране", — цитирует Юлию "Лента.ру".
По словам политика, руководство страны для улучшения жизни граждан не делает ничего.
"Единственное, что они никак не могут объяснить, — почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям — все хуже и хуже. Почему по телевизору — все хорошо, а в холодильниках — не очень", — написала Тимошенко.
Напомним, что Украине предстоит погасить долги на сумму в 27 миллиардов долларов.
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Все то же самое можно сказать про Россию