Фото: saomos.news
Годовщину полета в космос знаменитого уроженца Алтайского края Германа Титова отметили в Москве у памятника космонавту на Новодевичьем кладбище, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, что 17 витков вокруг Земли уроженец Косихинского района совершил на космическом корабле "Восток-2" во время орбитального полета, который состоялся 6-7 августа 1961 года.
Отметить годовщину этого события на Новодевичье кладбище пришли члены семьи космонавта, его сослуживцы, конструкторы, а также военнослужащие Главного испытательного космического центра имени Германа Титова из подмосковного Краснознаменска, сотрудники постпредства Алтайского края в Москве и члены Алтайского землячества.
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