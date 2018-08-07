Сайт о путешествиях KUZUK.RU привел статистику посещаемости популярного горнолыжного курорта Шерегеш. Летний турпоток здесь вырос на 29% в сравнении с показателями прошлого года.
Чем развлекают себя отдыхающие в это время года в Шерегеше, сайт не указывает, но отмечает, что более 80% из опрошенных туристов ранее уже бывали здесь в зимнее время и в качестве основных причин провести летний отдых на этом курорте указывали демократичные цены, приемлемый уровень сервиса и красивую природу.
Комментарии
Комаров и клещей тоже надо кем-то кормить