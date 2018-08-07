Фото: nashpskov.ru
Бизнесмена из Славгорода приговорили к штрафу в размере 2 миллионов рублей за покушение на дачу взятки сотруднику полиции, сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Преступление было совершено 29 мая этого года, когда предприниматель предложил полицейскому взятку в сумме 100 тысяч рублей за незаконный возврат изъятой одежды и обуви известных марок с признаками подделки.
Правоохранитель отказался брать деньги, а бизнесмену теперь придется платить штраф, который в 20 раз больше той суммы, которую он незаконно предлагал сотруднику полиции.
Комментарии