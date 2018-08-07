В Министерстве здравоохранения назвали регионы с самыми здоровыми детьми. Как пишет RT, по данным за 2017 год, меньше всего болеют дети в Чечне, там на 100 тыс. детского населения приходится 62 969,7 заболеваний. Далее идут Кабардино-Балкария (115 723,7), Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6).
Самый высокий процент болезней среди детей зафиксирован в Ненецком АО (352 120), Чукотском АО (349 436,5), Карелии (337 077,2), Республике Коми (335 574) и Архангельской области (333 831,2).
Алтайского края нет ни в одном из этих списков.
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