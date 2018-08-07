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Алтайский край примет в конце августа автомобильные соревнования по дрэг-рейсингу российского значения, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на региональную федерацию автоспорта.
Состязания на Кубок Российской автомобильной Федерации, а также Кубок Алтайского края по дрэг-рейсингу состоятся 25-26 августа на аэродроме Панфилово в селе Новороманово (Калманский район).
Организатором гонки выступит Алтайская Федерация автомобильного спорта при поддержке Международной автомобильной Федерации, Российской автомобильной Федерации и Управления спорта и молодежной политики Алтайского края.
Гостям соревнований обещают участие в заездах пилотов, известных не только в Сибири, но и в целом в России.
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