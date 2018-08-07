Россияне стали реже жениться. По сообщению RT, число браков в России за десять лет сократилось на 16,9%. В Росстате отметили, что в 2007 году поженились около 1,3 миллиона пар, а в 2017 — чуть более одного миллиона.
Если говорить о 2018 годе, то в первом полугодии сокращение количества браков составило 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Переводя на конкретные цифры, за шесть месяцев поженились 381 079 пар, в 2017-м за тот же период их было 410 817.
Комментарии
Ну так мужиков с алиментами достали, сейчас проститутку проще вызывать раза два в неделю чем жену содержать и нервы тратить еще
да где они уменьшились то? у нашего загса толпы желающих щегольнуть хаммерами в тюль пыльную укутанных
Но вот разговоров про бездуховный запад за эти 10 лет стало в три раза больше.
Довели народ, ещё не такая катастрофа будет.