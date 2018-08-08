Абоненты компании "Билайн" теперь смогут бесплатно принимать входящие звонки из других регионов в поездках по России. Ранее плата за междугородные звонки в сети в таком случае составляла 5 рублей за минуту, а на старших пакетных тарифах входящие звонки были бесплатными.
Начиная с 20 августа все входящие звонки за пределами региона подключения становятся бесплатными для всех абонентов — физических лиц в сети "Билайн" вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов.
Так, "Билайн" стал одним из первых операторов, полностью исключившим разницу в стоимости услуг связи при поездках по России по сравнению с регионом подключения.
"С апреля все наши абоненты, выезжая за пределы своего региона по России, звонят, отправляют СМС и пользуются мобильным интернетом как дома. Это позволило многим клиентам снизить расходы на связь в несколько раз. Следующий важный шаг: мы отменяем плату за любые входящие звонки в поездках по России в нашей сети. Таким образом, приняв во внимание пожелания наших абонентов и прислушиваясь к мнению ФАС, мы окончательно сформировали простые и понятные условия тарификации "как дома" любых услуг на всей территории России в сети "Билайн", — говорит исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО "ВымпелКом" Ирина Лебедева.
Условия домашнего региона сохраняются и для других услуг связи. Пользование мобильным интернетом продолжает рассчитываться по единым правилам "как дома" на всех тарифных планах. Исходящие звонки тарифицируются на тех же условиях, что и в регионе подключения сим-карты: номера региона пребывания приравниваются к местным, а звонки на номера других регионов – к междугородным.
Абонентам планируется рассылка СМС–сообщений с информацией о новых условиях общения в поездках по России в сети "Билайн". Подробнее ознакомиться с новыми условиями в поездках можно будет в Личном кабинете.
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