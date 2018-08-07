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Четверо работников Благовещенского комбината молочных продуктов в Алтайском крае осуждены за масштабное хищение продукции предприятия.
Как сообщили в региональной прокуратуре, один из обвиняемых, являясь начальником цеха переработки молока, создал и возглавил организованную группу из числа своих знакомых, также занимающих определенные должности на комбинате.
В правоохранительном ведомстве добавляют, что злоумышленник дал указание неосведомленной о преступной деятельности женщине при составлении ежемесячного отчета цеха переработки молока списывать недостачу, оказав на нее психологическое давление.
"Таким образом, осужденные в период с апреля 2017 по сентябрь 2017 года совместно и согласованно совершили хищение сухого обезжиренного молока 14 522 кг и заменителя молочного жира 20 025 кг общей стоимостью более 4 миллионов рублей", — констатируют в прокуратуре.
Также уточняется, что в данный момент ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.
Организатора преступной группы приговорили к четырем годам условного срока, остальным злоумышленникам назначено наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы условно.
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