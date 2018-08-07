Размер среднего потребительского кредита в России во втором квартале 2018 года вырос на 33% по сравнению с прошлогодним показателем. Как пишет РБК, его уровень дошел до 180 тыс. рублей.
Эксперты связывают это с тем, что основными заемщиками стали представители среднего класса, чьи доходы выросли и стабилизировались. Кредиты люди берут на крупные покупки, отложенные из-за кризиса 2014-2015 годов. Среди других причин называют тот факт, что банки начали предлагать меньшую ставку по крупным займам.
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