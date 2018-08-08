Среда, 8 Август, 07:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 63,54
€ 73,56
423804
17°
Обь
213см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Окажите помощь: на Алтае просят власти обратить внимание на сельскую школу

, ИА "Амител"
Сельчане надеются, что их школа все-таки дождется ремонта

Школа в Фирсово/фото читателей Amic.ru

Подготовка к новому учебному году малокомплектных школ в Алтайском крае в последнее время получает широкий резонанс. Где-то люди радуются хорошему ремонту, в каких-то случаях дожидаются помощи, обратившись непосредственно к президенту РФ Владимиру Путину, как это сделали жители села Старая Суртайка, в других собирают помощь "со всего мира", как, например, жители села Андроново Тюменцевского района, организовавшие краудфандинговый проект.

А жители села Фирсово, которое в 15 км от Барнаула, обратились в редакцию ИА "Амител" с просьбой "помочь обратить внимание властей" на состояние школы.

В июле администрация образовательного учреждения попросила помощи у сельчан, повесив объявление: "Окажите посильную помощь в подготовке школы к новому учебному году. Будем рады любым пожертвованиям: (мебель, шторы, сантехника, краска)".

И люди готовы бы помочь, да, говорят, потянуть все не смогут.

МКОУ "Фирсовская СОШ" Первомайского района была построена в 1994 году.

Зданию всего 24 года, а оно уже требует серьезного ремонта: "В те годы очень сильно экономили на материалах", — говорит житель села Николай.

Боль и гордость

Школа вызывает одновременно боль и гордость у жителей Фирсово.

С одной стороны, здание давным-давно не видело нормального ремонта: течет крыша, особенно над спортзалом — сейчас не совсем понятно, как заниматься детям. Оснащение школы не просто слабое — оно, как утверждают жители, "никакое".

С другой стороны — подготовка в школе детей на высоком уровне. "В городе в классе по 30 человек сидят. А тут у нас практически индивидуальный подход педагога к ребенку получается. Уровень образования на самом деле хороший. Главное, чтобы ребенок сам тоже хотел учиться. А если не хочет, то его и профессора ничему научить не смогут", — говорит Николай. У него в сельскую школу ходят двое детей. "Была бы школа-одиннадцатилетка, сюда же ходил бы и старший. А так приходится в Барнаул возить", — рассказывает мужчина.

По словам жителей, если в других селах есть проблема с количеством учеников, то в Фирсово этого нет. В последние годы село мощно растет за счет строительства новых микрорайонов "Фирсова слобода", и многие новоселы предпочитают отдавать детей учиться в эту школу.

"Когда мы приехали жить в это село, в школе учились около 70 учеников. Сейчас здесь уже около сотни. У нас многие соседи перевели детей из барнаульских школ в Фирсово, сказали, что здесь лучше", — говорит жительница села Ирина.

1 сентября за парты в Фирсово сядет 101 ученик. Потому, когда в прошлом году встал вопрос о том, чтобы сделать фирсовскую школу филиалом Санниковской, люди всем селом встали на ее защиту и сумели отстоять.

"У нас и так финансирование плачевное, а станет филиалом — вовсе не будет, погибнет школа", — уверены жители.

Разные инстанции приходят с проверками в школу регулярно и регулярно штрафуют ее администрацию. Только у руководства школы тоже нет средств привести все в соответствие. Оттого, по словам сельчан, директора здесь меняются очень часто. Вот и в этот новый учебный год школа вступает с новым директором. Комментировать ситуацию вновь назначенный директор отказалась, хотя и призналась корреспондентам, что учреждение в помощи нуждается: и мебель совсем старая, и сантехнику бы новую.

"Да мы готовы помочь, но ведь все на наших плечах не вытянешь. Сам сюда шкаф отдавал, пару парт. Ремонт крыши необходим: спортзал течет. Как детям заниматься? Слышим, что в крае школы ремонтируют. Хочется, чтобы власти и на нашу школу обратили внимание, чтобы она попала в какую-нибудь программу реконструкции", — говорит Николай.

Обласкана властями

В министерстве образования Алтайского края жителей с вопросом по обеспечению школы отправляют в администрацию Первомайского района — учебное заведение находится на балансе муниципалитета. А в администрации, по словам жителей, им рекомендуют "не поднимать шум по этому поводу".

Между тем в министерстве образования Алтайского края корреспонденту ИА "Амител" сообщили, что фирсовская школа без внимания властей не остается. "В 2015 году в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов оборудованием были оснащены кабинеты начальных классов, приобретено четыре автоматических рабочих места для учителей, парты и стулья для учащихся, интерактивная доска, девять проекторов, шесть экранов", — сообщило региональное минобразования в ответе на запрос ИА "Амител" .

Как следует из ответа, администрация Первомайского района тоже не остается в стороне: по информации районного комитета по образованию, в 2016 году из муниципального бюджета школе выделялись строительные материалы на проведение текущего ремонта, а в 2017 году – 80 тыс. рублей на ремонт водоснабжения. В 2018 году на подготовку к новому учебному году и текущий ремонт МКОУ "Фирсовская СОШ" из районного бюджета выделено 50 тысяч рублей. Только хватит ли их на ремонт крыши — большой вопрос. В барнаульских школах родители такие суммы собирают на косметический ремонт одного класса.

Кстати, в министерстве образования Алтайского края ИА "Амител" сообщили, что образовательная организация вправе привлекать и добровольные пожертвования граждан и юридических лиц, главное, чтобы это не противоречило уставу школы.

Село Фирсово считается обеспеченным, даже зажиточным населенным пунктом. И вполне возможно, что еще через пару-тройку лет его жители не выдержат и, наверное, скинутся в том числе и на ремонт крыши родной школы. Но если в 15 км от краевого центра и не в самом бедном селе образовательное учреждение находится в таком состоянии, то как же обстоят дела тогда в других малокомплектных школах Алтайского края, которые пока не попали ни под внимание президента, ни в "программы реконструкции"?

По информации министерства образования Алтайского края, в регионе на лето 2018 года насчитывается 682 малокомплектные школы.

PS. Пока готовился этот материал, в редакцию обратились жители села Новомихайловка (входит в агломерацию Барнаула). В их сельской школе нет ни спортзала, ни стадиона. Дети занимаются физкультурой три раза в неделю в школьных коридорах. На возмущение сельчан в комитете по образованию г. Барнаула отвечают, что построить спортзал не позволяют санитарные нормы, так как поселок Новомихайловка расположен в санитарно-защитной зоне аэропорта. "То есть школу построить можно, а спортзал в ней — нет?" - удивляются сельчане.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
07:50
Дом с бассейном, библиотекой и бильярдом продают в Барнауле за 28 млн руб. 0
07:34
Окажите помощь: на Алтае просят власти обратить внимание на сельскую школу 0
07:19
ЧМ, Канделаки и цензура на "Первом": интервью с комментатором из Барнаула 0
07:03
Алтайский край нарастил темпы жилищного строительства почти в два раза 0
06:48
08.08.08: что стояло за "пятидневной войной" РФ и Грузии во время Олимпиады 0
06:32
Жителей Барнаула возмутило строительство автомойки в историческом центре 2
06:17
Местами дождь и +29 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 августа 0
06:01
Старый речпорт и подвесной мост: фотопрогулка по "барнаульскому Ковшу" 1
05:34
Политики Украины заговорили о прекращении автобусного сообщения с Россией 0
04:25
"Роснефть" стала самой дорогой компанией России, обойдя "Сбербанк" 0
03:21
Археологи нашли в Румынии крепость, превышающую размеры легендарной Трои 0
02:37
Минэкономразвития посчитало требования закона Яровой невыполнимыми 0
01:30
Компания Reebok выпустила просто "космический" бюстгальтер 0
00:14
Двоюродная сестра Супермена станет новым героем фильма от Warner Bros и DC 0
23:57
Дмитрий Медведев рассказал о приоритетах проекта бюджета на 2019 год 0
23:05
Адвокаты сестер, убивших отца, просят для девушек домашнего ареста 0
22:55
Полиция Астрахани жестко задержала несовершеннолетнюю за навоз на тротуаре 1
22:38
Турция намерена обзавестись своим космическим агентством 0
22:03
Не вешать нос: в России снимут продолжение сериала о гардемаринах 2
21:47
Омбудсмен Алтайского края высказался о виновности тех, кого судят за репост 7
21:15
Подставной покупатель дома похитил у жительницы Славгорода 149 тысяч рублей 0
21:08
Ушел из жизни создатель персонажей мультфильма "Простоквашино" Аркадий Шер 0
20:26
Немецкая пара в течение нескольких лет продавала своего сына через интернет 0
20:04
Депутат Рады рассказал о негативных последствиях закрытия границ с Россией 1
19:57
"Вечный" ядерный реактор для подлодок разработали в России 1
19:27
Специалисты считают, что Земля может стать непригодной для жизни теплицей 0
19:08
Коротко о главном: дела за репосты, очереди на жилье и судьба "Изумрудного"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 7 августа
18:49
Алтайские аграрии получат более 300 млн рублей поддержки на покупку топлива 2
18:24
Очевидец заснял смерч, который прошел над Ладожским озером 0
18:06
Представители РПЦ предложили оскорбившим чувства верующих каяться 20
17:51
Туристы стали активнее приезжать отдыхать в Шерегеш летом 1
17:32
Спиртное станет ближе к детям: закон о продаже алкоголя хотят смягчить 3
17:24
Соревнования по дрэг-рейсингу федерального масштаба пройдут на Алтае 0
17:12
Средний размер потребительского кредита россиян достиг рекордного уровня 0
17:01
Вице-премьер Голодец помогла упавшей в обморок американке в Красноярске 3
16:50
Молока и жира на 4 млн руб. украли работники завода в Алтайском крае 0
16:33
Количество браков в России за десять лет сократилось в разы 8
16:22
Годовщину полета в космос уроженца Алтая Германа Титова отметили в Москве 0
16:15
Минздрав назвал регионы России, где дети болеют реже всего 0
16:04
Полпред Меняйло заявил о высокой конкуренции на грядущих выборах в Сибири 3
15:49
"Свой я, деревенский": Чем запомнился Михаил Евдокимов 41
15:32
Бизнесмен на Алтае заплатит 2 млн руб. за попытку дать взятку полицейскому 0
15:21
Служебную проверку назначили в Якутии из-за "пьяного" скандала с депутатом 2
15:14
Юлия Тимошенко объяснила, кто поддерживает экономику Украины 2
15:06
Кабинет приема здоровых детей открыли в барнаульской поликлинике 4
14:50
60% школьных брюк с российских прилавков не прошли проверку качества 0
14:32
ЦБ назвал ряд угроз, которые придется учитывать банкам, внедряя биометрию 0
14:23
Специалисты прогнозируют рост цен на мясо, колбасы и полуфабрикаты в России 8
14:12
Красноярец в Горном Алтае украл лопату от трактора и сдал ее на металл 0
14:02
Тысячи алтайских семей пожаловались на бесконечную очередь на новое жилье 32

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.