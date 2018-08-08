Подготовка к новому учебному году малокомплектных школ в Алтайском крае в последнее время получает широкий резонанс. Где-то люди радуются хорошему ремонту, в каких-то случаях дожидаются помощи, обратившись непосредственно к президенту РФ Владимиру Путину, как это сделали жители села Старая Суртайка, в других собирают помощь "со всего мира", как, например, жители села Андроново Тюменцевского района, организовавшие краудфандинговый проект.

А жители села Фирсово, которое в 15 км от Барнаула, обратились в редакцию ИА "Амител" с просьбой "помочь обратить внимание властей" на состояние школы.

В июле администрация образовательного учреждения попросила помощи у сельчан, повесив объявление: "Окажите посильную помощь в подготовке школы к новому учебному году. Будем рады любым пожертвованиям: (мебель, шторы, сантехника, краска)".

И люди готовы бы помочь, да, говорят, потянуть все не смогут.

МКОУ "Фирсовская СОШ" Первомайского района была построена в 1994 году.

Зданию всего 24 года, а оно уже требует серьезного ремонта: "В те годы очень сильно экономили на материалах", — говорит житель села Николай.

Боль и гордость

Школа вызывает одновременно боль и гордость у жителей Фирсово.

С одной стороны, здание давным-давно не видело нормального ремонта: течет крыша, особенно над спортзалом — сейчас не совсем понятно, как заниматься детям. Оснащение школы не просто слабое — оно, как утверждают жители, "никакое".

С другой стороны — подготовка в школе детей на высоком уровне. "В городе в классе по 30 человек сидят. А тут у нас практически индивидуальный подход педагога к ребенку получается. Уровень образования на самом деле хороший. Главное, чтобы ребенок сам тоже хотел учиться. А если не хочет, то его и профессора ничему научить не смогут", — говорит Николай. У него в сельскую школу ходят двое детей. "Была бы школа-одиннадцатилетка, сюда же ходил бы и старший. А так приходится в Барнаул возить", — рассказывает мужчина.

По словам жителей, если в других селах есть проблема с количеством учеников, то в Фирсово этого нет. В последние годы село мощно растет за счет строительства новых микрорайонов "Фирсова слобода", и многие новоселы предпочитают отдавать детей учиться в эту школу.

"Когда мы приехали жить в это село, в школе учились около 70 учеников. Сейчас здесь уже около сотни. У нас многие соседи перевели детей из барнаульских школ в Фирсово, сказали, что здесь лучше", — говорит жительница села Ирина.

1 сентября за парты в Фирсово сядет 101 ученик. Потому, когда в прошлом году встал вопрос о том, чтобы сделать фирсовскую школу филиалом Санниковской, люди всем селом встали на ее защиту и сумели отстоять.

"У нас и так финансирование плачевное, а станет филиалом — вовсе не будет, погибнет школа", — уверены жители.

Разные инстанции приходят с проверками в школу регулярно и регулярно штрафуют ее администрацию. Только у руководства школы тоже нет средств привести все в соответствие. Оттого, по словам сельчан, директора здесь меняются очень часто. Вот и в этот новый учебный год школа вступает с новым директором. Комментировать ситуацию вновь назначенный директор отказалась, хотя и призналась корреспондентам, что учреждение в помощи нуждается: и мебель совсем старая, и сантехнику бы новую.

"Да мы готовы помочь, но ведь все на наших плечах не вытянешь. Сам сюда шкаф отдавал, пару парт. Ремонт крыши необходим: спортзал течет. Как детям заниматься? Слышим, что в крае школы ремонтируют. Хочется, чтобы власти и на нашу школу обратили внимание, чтобы она попала в какую-нибудь программу реконструкции", — говорит Николай.

Обласкана властями

В министерстве образования Алтайского края жителей с вопросом по обеспечению школы отправляют в администрацию Первомайского района — учебное заведение находится на балансе муниципалитета. А в администрации, по словам жителей, им рекомендуют "не поднимать шум по этому поводу".

Между тем в министерстве образования Алтайского края корреспонденту ИА "Амител" сообщили, что фирсовская школа без внимания властей не остается. "В 2015 году в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов оборудованием были оснащены кабинеты начальных классов, приобретено четыре автоматических рабочих места для учителей, парты и стулья для учащихся, интерактивная доска, девять проекторов, шесть экранов", — сообщило региональное минобразования в ответе на запрос ИА "Амител" .

Как следует из ответа, администрация Первомайского района тоже не остается в стороне: по информации районного комитета по образованию, в 2016 году из муниципального бюджета школе выделялись строительные материалы на проведение текущего ремонта, а в 2017 году – 80 тыс. рублей на ремонт водоснабжения. В 2018 году на подготовку к новому учебному году и текущий ремонт МКОУ "Фирсовская СОШ" из районного бюджета выделено 50 тысяч рублей. Только хватит ли их на ремонт крыши — большой вопрос. В барнаульских школах родители такие суммы собирают на косметический ремонт одного класса.

Кстати, в министерстве образования Алтайского края ИА "Амител" сообщили, что образовательная организация вправе привлекать и добровольные пожертвования граждан и юридических лиц, главное, чтобы это не противоречило уставу школы.

Село Фирсово считается обеспеченным, даже зажиточным населенным пунктом. И вполне возможно, что еще через пару-тройку лет его жители не выдержат и, наверное, скинутся в том числе и на ремонт крыши родной школы. Но если в 15 км от краевого центра и не в самом бедном селе образовательное учреждение находится в таком состоянии, то как же обстоят дела тогда в других малокомплектных школах Алтайского края, которые пока не попали ни под внимание президента, ни в "программы реконструкции"?

По информации министерства образования Алтайского края, в регионе на лето 2018 года насчитывается 682 малокомплектные школы.

PS. Пока готовился этот материал, в редакцию обратились жители села Новомихайловка (входит в агломерацию Барнаула). В их сельской школе нет ни спортзала, ни стадиона. Дети занимаются физкультурой три раза в неделю в школьных коридорах. На возмущение сельчан в комитете по образованию г. Барнаула отвечают, что построить спортзал не позволяют санитарные нормы, так как поселок Новомихайловка расположен в санитарно-защитной зоне аэропорта. "То есть школу построить можно, а спортзал в ней — нет?" - удивляются сельчане.