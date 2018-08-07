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Служебную проверку назначил временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев в связи со скандалом, разгорающимся вокруг персоны народного депутата Юрия Садовникова — в социальных сетях распространяется видео, на котором народный избранник якобы устраивает скандал в гостиничном номере пилотов авиакомпании "Полярные авиалинии".
Как передает ТАСС, по имеющимся данным, инцидент имел место в Усть-Нере Оймяконского улуса. На "гуляющем" по социальным сетям видео якобы запечатлен заместитель генерального директора ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Республики Саха (Якутия), народный депутат Юрий Садовников, устраивающий скандал и ввязывающийся в драку.
В этой связи врио главы региона Айсен Николаев дал поручение республиканскому министру ЖКХ и энергетики Данилу Саввинову провести проверку в отношении Юрия Садовникова.
По итогам проверки будет принято решение о дальнейших мерах.
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