Минпромторг предложил смягчить закон о продаже алкоголя вблизи школ, детских садов и больниц. Это, по мнению ведомства, поможет торговле, увеличит количество магазинов и обороты сетей.
Как пишут "Известия", министерство советует для детских садов и школ установить размер прилегающей территории в 50 м, для остальных объектов — культуры, медицины и спорта — диапазон должен составлять от 20 до 50 м. По мнению представителей Минпромторга, существующие правила никак не влияют на уровень злоупотребления алкоголем, а напротив, стимулируют нелегальный рынок и развитие коррупции, так как границы устанавливают местные власти.
Комментарии
ага то есть когда принимали закон о 300 метров думали что улучшают ситуацию а оказалось что как всегда и теперь можно вообще в школу ларек ставить. ну страна непуганных идиотов же
"а напротив, стимулируют нелегальный рынок и развитие коррупции, так как границы устанавливают местные власти." (с)
А не проще местные власти за эти " установленные границы" "нахлобучить"? Прокуратуре сложно проверить? Или для этого работать надо?