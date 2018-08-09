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Поймать волну: как успеть выгодно отдохнуть в августе на курорте Яровое

, ИА "Амител"
До конца лета на одном из лучших курортов России – 2018 действуют скидки на многие виды развлечений

Думаете, лето уже близится к концу и уже ничего интересного ждать не стоит? Нет, это далеко не конец – теплыми днями нас август еще побалует, и заманчивые предложения повлекут на отдых. Пляжно-развлекательный комплекс "Причал" на Большом Яровом озере объявляет о старте акции*:

  • Скидка 20% на посещение аквапарка, кедровой бани, бани на воде;
  • Скидка 20% на посещение детского игрового центра "ДомГном";
  • Скидка 20% на посещение аттракционов;
  • Скидка 15% на услуги проживания;
  • Билет в цирк всем детям БЕСПЛАТНО.

* Все подробности акции по телефону: 8-800-700-4930

Разве это не повод воспользоваться шансом и замечательно провести летние дни на знаменитом алтайском курорте? Тем более в августе здесь будет весело и увлекательно. Озеро Большое Яровое – целебный природный ресурс. Кроме приятного и полезного времяпрепровождения на соленых озерах и песчаном пляже, прогулок по уютному и красивому городу, отдыхающих ждет масса других интересных занятий. К вашим услугам всевозможные водные развлечения – от прогулки на яхте под алыми парусами или катере до экзотической бани у самой воды, в зоне релакса.

Гастроли в Яровом

Культурно-развлекательная программа в Яровом всегда на высоте. Что ждет гостей в этом месяце?

10 августа 2018 года "Причал 22" встречает самую хитовую группу этого года. "Танцы в моей кровати, не говори мне хватит" — Gazirovka в Яровом. В 2017 году, выпустив трек Black, парни завоевали небывалую популярность среди слушателей, и эта песня вмиг разлетелась по всем плейлистам. Нет такого танцпола, на котором не звучал этот хит. Поём в пятницу "Блэк Бакарди" и танцуем не только на кровати. Погода радует. Ты с нами?

11 августа 2018 года на "Причале 42" пройдет Фестиваль звезд диско 90-х — выступление группы "Божья коровка". Музыкальный коллектив, который известен такими хитами, как "Гранитный камушек", "Теплоход", "Моя королевишна", выступит с живым звуком и в оригинальном составе под руководством Владимира Воленко. Не пропустите, присоединяйтесь, будет здорово. Кроме того, после выступления группы состоится завораживающее и горячее файер-шоу.

8, 10 и 11 августа пройдут цирковые представления. Зрителей ждет большое путешествие по странам и континентам от России до самой Африки в компании чудесных животных и титулованных артистов Российского Государственного цирка. В программе лучшие жанры циркового искусства – танцы на проволоке, воздушные гимнасты, акробаты на дорожке, веселый клоун и, конечно, парад экзотических животных – обезьянок и крокодилов, питонов и леопардов. А также любимые всеми удивительные и очень редкие для цирка собачки бассет-хаунды. Цирковые представления позволяют детям испытать ни с чем не сравнимое удовольствие, а взрослым – на время отвлечься от череды бесконечных дел и забот. 

Для гостей курорта по 19 августа открыт для посещения дельфинарий. Всеми любимые морские артисты — дельфины-афалины и морские котики вместе с Джеком Воробьём переместят зрителей в "воды Карибского моря". В дельфинарии и дети, и взрослые получат незабываемые впечатления, ведь морские животные никого не оставляют равнодушными. Каскад головокружительных трюков и заряд самыми позитивными и добрыми эмоциями гарантированы. После представления у всех желающих есть великолепная возможность сделать фото с дельфинами.

Отдыхаем весело и зажигательно

Какие еще развлечения проходят в пляжно-развлекательном комплексе "Причал" на Большом Яровом озере?

Ежедневно для посетителей здесь работают кафе, бары, рестораны, в которых проводятся вечерние мероприятия:

  • тематические вечеринки на "Причале 22" ("Понедельники за с Толиком" с популярным ведущим, "Гостевая среда" — выступление гостей, пенные вечеринки);
  • живая музыка на "Причале 42". Здесь звучат ретро и современные хиты в исполнении популярных кавер-групп;
  • караоке-ресторан "Ялта". Комфортный летний дворик с фонтаном, живая музыка и самые актуальные обновления караоке-эстрады. Каждый вечер песни до утра! "Ялта" – ресторан с южным характером.
  • сердце Сибирской Ибицы – пляжный бар "Малибу", расположенный на территории "Причала 22", отлично подходит для тех, кто не прочь окунуться в атмосферу модной летней тусовки. Это отдельный пляж с тематическим баром. Днем здесь комфортно наслаждаться солнцем: загорать на шезлонге, надувном диване или просто нежиться на песке – выбирать вам. "Малибу" – настоящий рай для любителей поделиться красивыми фотографиями в соцсетях. Кажется, еще несколько экспонатов, и заведение можно будет смело называть бар-галереей.

Отдых в Яровом – отличная возможность надолго запомнить лето-2018. Тепло, весело, зажигательно и невероятно интересно.

Дополнительная информация на официальном сайте курорта www.moreyarovoe.ru и в официальных аккаунтах "Инстаграм", "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Фейсбук" – yarovoe_official
Возрастная категория 18+

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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