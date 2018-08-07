Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выступил с предложением прекращать уголовные дела против людей, оскорбивших чувства верующих, если те "покаятся". Как сообщает ТАСС, в этом случае верующие должны ходатайствовать в пользу обвиняемого.
"Верующие люди и православные общественные организации, подающие жалобы на основании статьи 148 (УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), не могут ставить иной цели, чем признание людьми, допускающими издевательства над святыней, своей вины... Если лицо, в отношении которого ведется расследование, признает свою вину, сожалеет о содеянном издевательстве над святыней, то любой верующий человек призван ходатайствовать о прекращении уголовного преследования и добиваться прекращения дела в порядке, предусмотренном статьей 25 Уголовно-процессуального кодекса — "Примирение сторон", — прокомментировал Кипшидзе на встрече с журналистами.
Напомним, что поправки в законодательство об ужесточении ответственности "за оскорбление чувств верующих" были приняты в июне 2013 года. С тех пор прошло немало резонансных судов по данному вопросу. Один из последних состоялся в Барнауле по делу Марии Мотузной. Девушку обвинили в оскорблении чувств верующих и экстремизме из-за сохраненных несколько лет назад картинок на своей странице в VK.
Комментарии
Покаяться, то есть стать верующим???
Когда будет закон о защите прав неверующих, от всяких активистов?
Я предлагаю представителям РПЦ каяться, потому что они давно ушли от заповедей Христа. Фарисеи по сравнению с ними - сущие дети.
7.08.2018 18:13
Дима
Истину глаголишь, сын божий Димитрий. Истину!
А что делать неверующему образованному гражданину, чьи права ущемляются, например, отъемом планетария или устроением церквей в парках? О чувствах я уже молчу...
И это светское государство... клали наши власти на брошюру под названием конституция
Надо оскорблённых тестировать, вдруг у них веры нет. И в таком случае оскорблять уже действием.
Доносчиков надо в мучеников переквалифицировать