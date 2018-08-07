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Выборы, которые пройдут в сентябре в регионах Сибири, будут конкурентными, заявил полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло.
"Политическая конкуренция на выборах будет явно высокой", — цитирует "Интерфакс" слова полпреда, сказанные им на окружном координационном совещании.
Сергей Меняйло напомнил, что на выборах различного уровня в Сибирском федеральном округе зарегистрированы кандидаты от 18 партий.
Также он заметил, что подготовка выборов на фоне обсуждения законопроекта об изменении пенсионного возраста способна повлиять на активность избирателей.
Кроме этого, полпред президента прямо сказал, что имеются риски протестного голосования в случае определенных действий со стороны несистемной оппозиции.
Напомним, что 9 сентября в Сибири будут выбирать руководителей Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей.
Кроме того, в Бурятии, Хакасии, Забайкалье, Иркутской и Кемеровской областях состоятся выборы депутатов региональных парламентов.
Также в единый день голосования жители Абакана и Томска будут выбирать мэров, а жители Кызыла, Абакана и Красноярска определятся с новыми созывами горсоветов.
Комментарии
Вот уж не знаю как во всей Сибири, а вот в Алтайском крае всех конкурентов убрали. Это уже не выборы. И протестного голосования быть не может, так как нет протестного кандидата.