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Алтайские аграрии получат более 300 млн рублей поддержки на покупку топлива

, ИА "Амител"
Общий размер поддержки российских аграриев составит 5 млрд рублей, большая часть денег уйдет в Алтайский край

Фото: Truthbygrace.org

Правительство поддержит аграриев пятью миллиардами рублей субсидий, которые компенсируют затраты, связанные с ростом цен на топливо. Документ уже подписал Дмитрий Медведев, и сейчас он опубликован на сайте правительства.

Данные средства выделят из резервного фонда правительства, их направят в 79 регионов страны. Большую часть суммы, а это более 336 млн рублей, получит Алтайский край. Не оставят без внимания и аграриев Республики Алтай, сюда поступит около 87 млн рублей. Новосибирской области отвели около 165 млн рублей.

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.08.2018 18:54
- гость -

Главное что бы деньги дошли до реальных аграриев а не тех кто только по бумагам сеит и ведет деятельность

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