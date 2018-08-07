Правительство поддержит аграриев пятью миллиардами рублей субсидий, которые компенсируют затраты, связанные с ростом цен на топливо. Документ уже подписал Дмитрий Медведев, и сейчас он опубликован на сайте правительства.
Данные средства выделят из резервного фонда правительства, их направят в 79 регионов страны. Большую часть суммы, а это более 336 млн рублей, получит Алтайский край. Не оставят без внимания и аграриев Республики Алтай, сюда поступит около 87 млн рублей. Новосибирской области отвели около 165 млн рублей.
Комментарии
Главное что бы деньги дошли до реальных аграриев а не тех кто только по бумагам сеит и ведет деятельность