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Алтайский край нарастил темпы жилищного строительства почти в два раза

, ИА "Амител"
За полгода в регионе было построено жилья общей площадью почти 400 тысяч кв. м

Фото: kvadmetry.ru

В I полугодии 2018 года в Алтайском крае введено 394,9 тыс. кв. м жилых домов, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это позволило региону занять 4-е из 12 мест в СФО. Более того, исходя из цифр Новосибирскстата, каждый седьмой квадратный метр жилья в Сибири возводится именно в Алтайском крае.

Для сравнения, в соседней Республике Алтай за 6 месяцев введено в эксплуатацию 77,5 тыс. кв. м жилья, это на 42,6% превосходит прошлогодний результат. Общий же вклад РА в сибирские показатели невелик — всего 2,9%.

Всего же в Сибирском федеральном округе введено жилых домов общей площадью 2,7 млн кв. м, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Из 12 субъектов округа семь улучшили свои показатели.

Традиционно больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область (624,9 тыс. кв. м), что составляет 22,8% от всего объема по СФО. В первом полугодии Новосибирской области удалось нарастить показатели на 1,4%, однако в данном случае многие регионы опережают ее. Так, самый заметный рост продемонстрирован Хакасией (+80,1%), Алтайским краем (+70%), Республикой Алтай (+42,6%) и Бурятией (+42,1%). Относительный рост ввода жилья также наблюдается в Томской области (+38,2) и Красноярском крае (+9,2%). Таким образом, Новосибирская область, выигрывая по площади введенного жилья, отстает от своих соседей в темпах роста ввода.

Снизилось введение домов значительнее всего у Кузбасса, который потерял 50,2% от прошлогоднего результата. Забайкальский край уступил 26,7% своим показателям, Тыва — 19%, Омская область — 16,6%, Иркутская область — 2%.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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