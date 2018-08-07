Фото: imenno.ru
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец помогла подняться девушке из США, которая потеряла сознание в Красноярске на торжественном открытии форума Международной федерации студенческого спорта (FISU), передает "Интерфакс".
Как сообщили в пресс-службе дирекции зимней Универсиады, у американских студентов был 12-часовой перелет и одна из девушек упала в обморок.
"Ей оказали оперативно помощь медики. Вице-премьер правительства Ольга Голодец, которая приехала на открытие и находилась рядом в этот момент, отреагировала на эту ситуацию, помогла подняться", — отметили в дирекции.
В данный момент с гостьей из США все хорошо.
Торжественное открытие форума FISU в Красноярске состоялось 7 августа. Зимняя Универсиада пройдет в городе на Енисее со 2 по 12 марта следующего года.
Комментарии
в каком месте она помогала?
Очередное шоу для ватных мозгов.