Фото: photosight.ru
Период благоприятной теплой погоды продолжается в Алтайском крае, однако в среду, 8 августа, местами по региону ожидаются небольшие осадки.
"В предгорных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман", — говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае в этот день составят +24...+29 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров.
Читайте также: От -2 до жары под +30: стало известно, каким будет август в Алтайском крае
В Барнауле без осадков, днем в краевой столице будет +24...+26 градусов. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.
Комментарии